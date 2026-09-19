Parmi les protagonistes du festival offensif munichois à l’Allianz Arena figuraient le triple buteur Michael Olise et l’auteur d’un doublé Harry Kane, deux joueurs qui peuvent tout à fait nourrir de légitimes espoirs de remporter le Ballon d’Or cette année. Leurs noms figurent sur la liste des 30 candidats et, au vu de leurs performances la saison passée, on leur accorde généralement de bonnes chances de se classer très haut lors du vote.

Au vu de la performance d’Olise vendredi soir, Eberl a lui aussi été interrogé sur ses chances. C’est « difficile », a d’abord estimé l’ancien pro, puisqu’il s’agit après tout d’« une appréciation subjective ». Mais pour Eberl aussi, une chose est claire : « Il fait dans tous les cas aussi partie du cercle des (possibles) vainqueurs du Ballon d’Or. » Il lui attribue de toute façon de grandes chances à Kane, « mais Michael, avec sa manière de jouer au football, s’invite lui aussi dans ce cercle. Donc pour moi, il fait clairement partie des meilleurs footballeurs du monde. »

Certains joueurs renommés (et leurs clubs) ont depuis longtemps lancé des campagnes, afin de recevoir si possible le Ballon d’Or lors du gala du 26 octobre au Palladium Theatre de Londres. Le champion du monde barcelonais Lamine Yamal souhaite lui aussi être récompensé. Sur Movistar Plus, il a déclaré quelque chose qui a généralement été interprété comme une pique à l’encontre du lauréat du Soulier d’or Kane (73 buts cette saison) : « Le Ballon d’Or doit aller au meilleur joueur du monde, point final. Il ne doit pas aller à un joueur qui a marqué 80 buts. »

Yamal a ensuite précisé : « Si tu marques 80 buts, tu reçois le prix de meilleur buteur de la saison. Ce sont des choses très différentes que les gens ne comprennent pas. Le meilleur joueur du monde, c’est celui que, en tant que commentateur, tu regardes lors d’un match et que tu prends du plaisir à observer. C’est un joueur qui se distingue de tous les autres. »

Interrogé sur cette déclaration, Eberl a répondu clairement : « Il faut faire campagne. Les meilleurs sont les joueurs qui n’ont pas besoin de faire campagne. »

Lutte pour le Ballon d’Or : qu’a dit Harry Kane à ce sujet ?

Kane est du même avis et a enchaîné sobrement : « On ne sait pas exactement ce qu’il voulait dire par là. Les gens ont leurs propres suppositions. Au final, chacun est différent. Yamal est un joueur incroyable et il a réalisé une saison formidable, mais beaucoup d’autres aussi. Il y a tellement de joueurs qui sortent d’une grande saison. Je pense que c’est pour cela qu’on en débattra peut-être encore davantage cette année que d’habitude, parce qu’il y a tellement de candidats. »

Kane a souligné : « Chacun a le droit de parler comme il le souhaite. Vous me connaissez, je préfère laisser mes performances sur le terrain parler pour moi. Je réponds sur le terrain. Je n’aime pas trop parler de moi, mais chacun est différent. Il n’y a ni vrai ni faux. C’est aux autres d’en juger. Ce n’est pas entre mes mains, mais entre celles des votants. » Au lieu de s’en prendre aux autres, Kane a mis en avant ses nombreux succès de la saison passée. « Je suis extrêmement fier de ce que j’ai accompli l’an dernier, pas seulement les buts, mais aussi les titres remportés, la finale de coupe et le retour du bouclier de champion à Munich. Toutes ces choses, ainsi que certains matches de la Coupe du monde, resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Au total, c’était donc tout simplement une saison fantastique », a-t-il déclaré.

Michael Olise signe son premier triplé

Lors des 90 minutes précédentes face à des Berlinois dépassés, Olise avait laissé parler ses pieds (note SPOX 1). Il n’a pas été le meilleur joueur sur le terrain uniquement en raison du premier triplé de sa carrière professionnelle. Son coéquipier Jamal Musiala, qui avait ouvert le festival de buts après un bon quart d’heure, s’est enthousiasmé sur Sky : le niveau du Français est tout simplement « exceptionnel ».

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L’entraîneur Vincent Kompany a souligné qu’Olise avait aussi été récompensé, sur ses superbes buts, pour le travail acharné fourni sur sa technique de frappe : « Michael marque ces buts, mais il a aussi beaucoup travaillé ces frappes à l’entraînement. Même les meilleurs joueurs ont besoin de plus que du simple talent. »

Olise va désormais rejoindre l’équipe de France. Il figure, tout comme son coéquipier du FCB Dayot Upamecano, dans la première liste du nouveau sélectionneur Zinedine Zidane.