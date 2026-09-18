En deux phrases, le patron du Bayern Max Eberl recadre froidement Lamine Yamal

Parmi les protagonistes du festival offensif munichois à l’Allianz Arena figuraient le triplé de Michael Olise et le doublé de Harry Kane, deux joueurs qui peuvent nourrir des espoirs tout à fait légitimes de remporter le Ballon d’Or cette année. Leurs noms figurent sur la liste des 30 candidats et, au vu de leurs performances la saison dernière, on leur accorde généralement de bonnes chances de finir très haut dans le vote.





Au vu de la performance d’Olise vendredi soir, Eberl a lui aussi été interrogé sur ses chances. C’est « difficile », a d’abord estimé l’ancien pro, puisqu’il s’agit après tout d’« une appréciation subjective ». Mais pour Eberl aussi, une chose est claire : « Il fait en tout cas partie du cercle des (possibles) vainqueurs du Ballon d’Or. » Il a de toute façon attribué à Kane de grandes chances, « mais Michael, avec sa manière de jouer au football, s’invite lui aussi dans ce cercle. Donc, pour moi, il fait définitivement partie des meilleurs footballeurs du monde. »

Certains joueurs de renom (et leurs clubs) ont depuis longtemps lancé des campagnes, afin de recevoir si possible le Ballon d’Or lors du gala du 26 octobre au Palladium Theatre de Londres. Le champion du monde barcelonais Lamine Yamal aimerait lui aussi être récompensé. Sur Movistar Plus, il a déclaré quelque chose qui a généralement été interprété comme une pique à l’encontre de Kane, lauréat du Soulier d’or (73 buts sur la saison) : « Le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur du monde, point final. Il ne doit pas revenir à un joueur qui a marqué 80 buts. »

Yamal a ensuite précisé : « Si tu marques 80 buts, tu reçois le prix du meilleur buteur de la saison. Ce sont deux choses très différentes que les gens ne comprennent pas. Le meilleur joueur du monde, c’est celui que tu regardes en tant que commentateur pendant un match et que tu prends du plaisir à observer. C’est un joueur qui se distingue de tous les autres. »

Interrogé sur cette déclaration, Eberl a répondu clairement : « Il faut faire campagne. Les meilleurs sont ceux qui n’ont pas besoin de faire campagne. »

Michael Olise signe le premier triplé de sa carrière

Lors des 90 minutes précédentes face à des Berlinois dépassés, Olise avait laissé parler ses pieds (note SPOX : 1). Ce n’est pas seulement grâce au premier triplé de sa carrière professionnelle qu’il a été le meilleur joueur sur le terrain. À ses côtés, Jamal Musiala, qui avait ouvert le festival de buts après un bon quart d’heure, s’est enthousiasmé sur Sky : le niveau du Français est tout simplement « exceptionnel ».

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L’entraîneur Vincent Kompany a souligné qu’Olise avait aussi été récompensé pour le travail acharné fourni sur sa technique de frappe à l’occasion de ses buts spectaculaires : « Michael marque ces buts, mais il a aussi beaucoup travaillé ces frappes à l’entraînement. Même les top joueurs ont besoin de plus que du seul talent. »

Olise va désormais rejoindre l’équipe de France. Il figure, tout comme son coéquipier du FCB Dayot Upamecano, dans la première liste du nouveau sélectionneur Zinedine Zidane.