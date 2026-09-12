En deux minutes : Moreira sauve le Milan AC des griffes de la Lazio

Milan a arraché le nul (2-2) sur la pelouse de la Lazio, ce samedi, lors de la quatrième journée du championnat d'Italie, après avoir renversé son retard de deux buts en un match nul palpitant en seconde période, au stade Olympique de Rome.

La Lazio a ouvert le score rapidement grâce à Matteo Cancellieri, à la dixième minute, avant que Tijjani Noslin ne double la mise à la 39e minute, permettant aux locaux de terminer la première période avec deux buts d'avance.

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Mais Milan a réagi avec force après la pause, puisque le remplaçant Diego Moreira a inscrit deux buts consécutifs, aux 65e et 67e minutes, offrant aux Rossoneri un point précieux.

La rencontre a été marquée par une large domination des visiteurs, avec un taux de possession final de 66 % en faveur de Milan contre 34 % pour la Lazio. Les Rossoneri ont également tiré 16 fois, dont 7 cadrés, contre seulement 8 tentatives pour la Lazio, dont 6 dans le cadre.

Le nombre de ballons touchés par les joueurs de Milan dans la surface de réparation de la Lazio s'est élevé à 30, contre seulement 11 pour les locaux dans la surface des visiteurs.

Les deux équipes avaient abordé cette rencontre sans défaite en championnat cette saison ; la Lazio avait signé 3 victoires consécutives lors des 3 premières journées, tandis que Milan avait engrangé 7 points issus de deux victoires et un nul.

Grâce à ce résultat, la Lazio a porté son total à 10 points et prend provisoirement la tête du classement de la Serie A, tandis que les Rossoneri ont porté leur total à 8 points, à la quatrième place.