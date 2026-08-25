La commission des arbitres de la Fédération espagnole de football a annoncé la désignation de Mateo Busquets Ferrer pour diriger la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, prévue demain, dans le cadre du championnat d'Espagne.

La désignation de Busquets Ferrer pour cette rencontre intervient quelques mois après qu'il eut dirigé la confrontation entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne 2026, qui a connu l'une des situations arbitrales les plus controversées de la compétition.

L'arbitre avait accordé une faute en faveur du Real Madrid après la chute de Jude Bellingham à la suite d'un contact avec Conor Gallagher dans les premières minutes du match, avant que Federico Valverde ne transforme le coup franc en un superbe but qui a donné l'avantage à la Maison Blanche.

Cette action a suscité des protestations de la part de l'Atlético de Madrid, le club estimant que Gallagher n'avait pas commis de faute justifiant l'attribution du coup franc, un avis partagé par l'ancien arbitre espagnol Iturralde González, qui a affirmé sur « Cadena SER » qu'il n'y avait « aucune faute » sur l'action.

La polémique ne s'est pas arrêtée à cette situation, car le match a ensuite été marqué par des réclamations de l'Atlético pour l'obtention d'un penalty après la chute de Giuliano Simeone dans la surface de réparation à la suite d'un contact avec Eduardo Camavinga, mais Busquets Ferrer a ordonné la poursuite du jeu.

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La prestation de l'arbitre a également fait l'objet de critiques de la part d'instances arbitrales et médiatiques, le site « Archivo VAR » ayant attribué à Busquets Ferrer une note en deçà des attentes de 3 sur 10, critiquant sa gestion du match et ses critères dans le traitement de certaines fautes et cartons.

Dans une autre analyse, le journal « AS » a indiqué que le Real Madrid n'avait pas à se plaindre de l'arbitre, estimant que certaines de ses décisions avaient profité à l'équipe, parmi lesquelles l'attribution de la faute qui a précédé le but de Valverde.

Le journal « El Nacional » a adopté un ton plus tranchant, estimant que le match avait été marqué par une « polémique arbitrale » et un parti pris en faveur du Real Madrid, qualifiant d'inexistante la faute qui a précédé le but de Valverde, avec d'autres critiques visant les décisions de Busquets Ferrer durant la rencontre.

L'arbitre espagnol revient désormais diriger la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, dans un contexte d'attention portée à sa prestation lors de cette confrontation, après l'incident qui a fait de son nom un sujet du débat arbitral à l'issue du dernier derby de Madrid.

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