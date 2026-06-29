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FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP
Abobakr El Mokadem

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En des termes catégoriques, Hafiz Draji répond aux accusations suggérant que l’Algérie et l’Autriche auraient truqué le match pour éliminer l’Iran

Algérie vs Autriche
Algérie
Autriche
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Suisse vs Algérie
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Algérie
Autriche
É.-U.
Suisse
Canada
Iran

La rencontre s’est conclue sur un score de parité de 3-3.

Le commentateur algérien Hafiz Draji a réagi aux accusations visant les sélections algérienne et autrichienne après leur confrontation lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Verts ont partagé les points avec les Autrichiens (3-3), un score qui a qualifié les deux formations pour les seizièmes de finale et a épargné aux Algériens une confrontation précoce avec l’Espagne.

À l’issue de la rencontre, des voix ont accusé les deux formations de s’être entendues pour obtenir ce nul qualificatif, au détriment de l’Iran, éliminé de la compétition.

Les deux camps ont formellement démenti tout accord préalable visant à obtenir un match nul synonyme de qualification commune et permettant à l’Algérie d’éviter l’Espagne au tour suivant.

Sur son compte « X », Hafiz Draji a réagi à la polémique en déclarant : « Les éléments d’un complot dans le football sont réunis lorsque deux équipes s’entendent pour éliminer une troisième. Quant à l’Algérie et à l’Autriche, elles n’ont conclu aucun accord au détriment d’une troisième nation ; chacune a simplement obtenu le résultat qui servait ses intérêts sportifs, une démarche légitime qui ne contrevient pas aux règles du jeu. »

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Et de conclure : « Ceux qui voient un complot dans chaque match nul oublient que le football se joue sur le terrain, pas dans les interprétations et les accusations. »



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