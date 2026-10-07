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En des mots clairs : Messi dévoile la vérité sur les théories du complot lors de la finale du Mondial

Argentine vs Bénin
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L. Messi
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É.-U.

Qu'a déclaré Leo lors de la soirée de ses adieux à la sélection ?

Lors de la soirée de ses adieux internationaux, Lionel Messi, la légende de l'Argentine, a révélé la vérité sur les théories du complot qui se sont répandues dans son pays après la défaite de l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne (1-0).

Messi a disputé son dernier match sous le maillot de l'Argentine aux premières heures de ce mercredi, contribuant à une large victoire en amical contre le Bénin (3-0), avec un but marqué et deux passes décisives.

La « théorie du complot » s'est répandue parmi certains supporters argentins sur les réseaux sociaux, dans une tentative d'expliquer la défaite de la sélection de leur pays face à l'Espagne, après une supériorité écrasante de cette dernière durant les 120 minutes.

Certains Argentins ont considéré que le calme des joueurs et leur manque de grande combativité face à l'Espagne étaient peut-être la preuve qu'ils avaient abordé la finale entravés ou affectés par un facteur inconnu, cherchant une explication en dehors du terrain à la performance livrée par la sélection latine face à l'Espagne.

Messi a écarté toutes ces théories et s'est exprimé pour la première fois après la défaite de la sélection de son pays en finale de la Coupe du monde il y a près de trois mois.

Dans son discours d'adieu devant les supporters, Messi a déclaré, selon les propos rapportés par la chaîne argentine « ESPN » : « Cette dernière Coupe du monde a été passionnante. Nous rêvions de remporter de nouveau le titre de champion du monde, et nous avons failli y parvenir, mais il ne s'est rien passé d'étrange lors de la finale, comme certains le prétendent. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Le match contre l'Angleterre (en demi-finale) a été très éprouvant pour nous. »


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