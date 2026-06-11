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Finn van BreemenImago

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En dépit d’une série de revers, le jeune international Finn van Breemen s’est offert un transfert prometteur

Mercato
FC Bâle 1893
Famalicao
ADO La Haye
Pays-Bas U21
F. van Breemen

Finn van Breemen s’engage pour quatre saisons avec le FC Famalicão. D’après Voetbal International, le club portugais, cinquième du dernier championnat, va verser 1,5 million d’euros au FC Bâle pour recruter ce défenseur de 23 ans.

Né à Pijnacker, le défenseur de 1,93 m, gaucher, possède un profil particulièrement recherché. 

L’ADO Den Haag l’avait cédé au club suisse en 2023, après seulement 22 matchs officiels, pour un montant d’un million d’euros.

Après des débuts prometteurs en Suisse, il a toutefois été victime d’une grave blessure.

Son bilan s’établit ainsi à 52 matchs, 3 buts et 4 passes décisives sous les couleurs du club rhénan.

Il aurait pu représenter une option intéressante pour l’Eredivisie, mais il a opté pour la Liga Portugal.

À Famalicão, il succède à Justin de Haas : le défenseur de 26 ans, originaire de Zaandam, s’est engagé librement avec Valence.

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