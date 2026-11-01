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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP
Traduit par

En dépassant une légende de City : Havertz signe une performance historique en Premier League

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
K. Havertz
Ilkay Gündogan
Angleterre
Allemagne

La star allemande inscrit son nom en lettres d'or

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L'Allemand Kai Havertz, attaquant d'Arsenal, a réalisé un exploit historique en Premier League anglaise, après avoir marqué un but pour son équipe dans les filets de Liverpool, lors du duel qui réunit les deux formations sur la pelouse d'Anfield, ce dimanche, dans le cadre de la neuvième journée de Premier League.

Le but de Havertz est survenu à la 16e minute de la rencontre, offrant à l'attaquant d'Arsenal la tête du classement des buteurs allemands dans l'histoire de la Premier League, après avoir atteint son 46e but dans la compétition, selon le réseau « Opta ».

Avec cet exploit, Havertz a dépassé son compatriote İlkay Gündoğan, légende de Manchester City, qui détenait le record après avoir inscrit 45 buts au cours de sa carrière en Premier League.

L'attaquant actuel d'Arsenal et ancien de Chelsea a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la compétition, après être devenu le joueur allemand le plus prolifique en Premier League anglaise, devançant un groupe des plus grands joueurs allemands ayant déjà connu l'expérience professionnelle en Angleterre.

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Cet exploit offre à Havertz un nouveau regain de motivation, d'autant plus qu'il est intervenu lors d'un duel relevé face à Liverpool sur la pelouse d'Anfield, confirmant ainsi son statut de l'un des plus grands attaquants allemands à avoir laissé une empreinte marquante dans l'histoire de la Premier League.

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