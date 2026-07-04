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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En dépassant son coéquipier ainsi que plusieurs légendes africaines, Onahi s’empare seul de la deuxième place d’un classement historique

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
Y. Bounou
A. Ounahi
A. Hakimi
Canada
Maroc
É.-U.

Onahi confirme son statut de joueur incontournable sur la scène internationale.

Ezzedine Ounahi a égalé le deuxième total de matches disputés en Coupe du monde par un joueur africain (12), après avoir été aligné d’entrée avec le Maroc face au Canada, ce samedi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La rencontre se joue au stade de Houston, aux États-Unis, où les Marocains visent les quarts de finale après leur victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas, tandis que le Canada a dominé l’Afrique du Sud.

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Grâce à cette sélection, Ounahi dépasse les quatre joueurs qui partageaient jusqu’ici la deuxième place et s’installe seul sur le podium, juste derrière son compatriote Achraf Hakimi, détenteur du record avec 15 matchs.

Classement des joueurs africains ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde :

Achraf Hakimi : 15 matchs.

Ezzedine Ounahi : 12 matchs.

François Omam-Bik : 11 matchs.

Asamoah Gyan : 11 matchs.

Ismaïla Sarr : 11 matchs.

Yassine Bounou : 11 matchs.

Le vainqueur de Canada-Maroc défiera ensuite le gagnant de France-Paraguay.



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