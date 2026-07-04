En dehors de la Premier League… Manchester City dit adieu à un nouveau joueur

Manchester City a officialisé le départ d’un nouveau joueur lors du mercato estival en cours, lui souhaitant bonne chance dans sa nouvelle aventure hors de la Premier League.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a déclaré : « Manchester City tient aujourd’hui à remercier Nathan Aké, qui quitte le club après six années riches en titres passées à Manchester. »

Le défenseur néerlandais de 31 ans s’est engagé avec le club turc de Fenerbaçhe, après avoir contribué à l’une des périodes les plus titrées de l’histoire des Citizens.

Aké a contribué à la conquête de douze trophées majeurs pendant son séjour chez les Citizens, dont quatre titres de Premier League, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, deux FA Cups, deux Carabao Cups, ainsi que le Community Shield et la Supercoupe d’Europe.

Il a par ailleurs joué un rôle clé lors de la saison du triplé historique, considérée comme la plus grande de l’histoire du club.

Il a d’ailleurs conclu son aventure mancunienne en beauté, en s’adjugeant la Coupe de la Ligue et la FA Cup la saison passée.

Manchester City, qui s’apprête à entrer dans une nouvelle ère après le départ de son entraîneur Pep Guardiola à l’issue de la saison dernière, a récemment fait ses adieux à plusieurs joueurs, les plus notables étant Bernardo Silva et John Stones.

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