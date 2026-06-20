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En dehors de l’Europe, Ibra parie sur une sélection inattendue pour soulever le trophée mondial

Coupe du monde
États-Unis
Z. Ibrahimovic
É.-U.

Zlatan Ibrahimović, légende du football suédois, voit une nation hors d’Europe et d’Amérique du Sud comme favorite pour la Coupe du monde 2026.

Actuellement consultant pour le réseau Fox Sports durant le Mondial, l’ancien attaquant a livré son analyse.

Interrogé sur les chances des États-Unis, il a tranché d’un simple « Oui ».

Les États-Unis se sont déjà assurés une place en 32es de finale grâce à six points récoltés lors des deux premières journées : une victoire 4-1 face au Paraguay, puis un 2-0 contre l’Australie.

Ibrahimović a ajouté : « Les États-Unis ont réalisé une bonne performance face à l’Australie et disposent actuellement de l’élan nécessaire. »

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Il a ajouté : « L’entraîneur Mauricio Pochettino a bien travaillé en alignant deux attaquants et en mettant en place un pressing haut, forçant l’Australie à jouer long. »

Il a insisté : « Si vous ne croyiez pas encore en l’équipe américaine, il est temps de changer d’avis : elle a tout un pays derrière elle, et avec un tel soutien, elle devient très difficile à battre. »

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