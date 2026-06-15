En conférence de presse après Pays-Bas - Japon, Ronald Koeman a vivement critiqué Valentijn Driessen : « Ça ne t'a pas plu non plus, n'est-ce pas ? »

Lors de la conférence de presse suivant le match Pays-Bas - Japon (2-2), Ronald Koeman a affiché un ton ferme. Le sélectionneur a notamment recadré Valentijn Driessen.

« Bon, le deuxième but est vraiment malheureux », analyse Koeman avec réalisme. « Nous pourrions peut-être mieux défendre, en termes de placement de notre ligne. Pour aborder le duel à ce moment-là. »

« Sur le premier but, je considère également qu’il n’aurait pas dû être encaissé. La manière dont ils ont fini par libérer un joueur à 16 mètres… Comme nous n’avons pas mis suffisamment de pression et que nous n’avons pas bloqué le ballon, je estime que notre défense n’a pas été à la hauteur. »

Interrogé par Driessen sur son niveau d’exigence envers les joueurs, il répond : « Dans le vestiaire, j’ai dit ce que je dis ici. Si vous êtes critiques, c’est très bien, mais ça ne veut pas dire que je dois l’être aussi. Je suis critique, mais vous allez un peu plus loin. »

Koeman en profite alors pour répondre à Driessen sur un ton ironique : « Summerville n’était pas non plus ailier droit, c’est sûrement ce que tu t’attendais, non ? D’accord », rit Koeman. « Tu ne l’aimais pas non plus ? Tu ne le trouvais pas bon non plus ? », demande-t-il à l’envoyé spécial.

Le sélectionneur fait ainsi référence à la question, posée par le journaliste lors d’une précédente conférence, sur le choix de Summerville, habituel ailier gauche à West Ham United, pour occuper le côté droit.

« Tu l’as trouvé bon aujourd’hui ? Alors, pour une fois, on est d’accord, ha ha. Bien sûr, on peut et on doit faire mieux, mais c’est le premier match contre le Japon… Je surestime peut-être cette équipe, mais à mes yeux elle vaut mieux que ce que beaucoup d’entre vous pensent », conclut-il.