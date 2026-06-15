Lors de la conférence de presse suivant le match Pays-Bas - Japon (2-2), Ronald Koeman a affiché un ton très virulent. Il a notamment remis à sa place Valentijn Driessen, le journaliste sportif.

« Bon, le deuxième but est vraiment malheureux », analyse Koeman avec réalisme. « Nous pourrions mieux défendre, en termes de placement de notre ligne, pour aborder le duel à ce moment-là. »

« Sur le premier but, je considère également qu’il n’aurait pas dû être encaissé. La manière dont ils ont fini par libérer un joueur à 16 mètres… Comme nous n’avons pas mis suffisamment de pression et que nous n’avons pas bloqué le ballon, je estime que notre défense n’a pas été à la hauteur. »

Interrogé par Driessen sur son niveau d’exigence envers les joueurs, Koeman répond : « Au vestiaire, j’ai dit ce que je dis ici. Si vous êtes critiques, c’est très bien, mais cela ne veut pas dire que je dois l’être aussi. Je suis critique, mais vous allez un peu plus loin. »

Il en profite alors pour répondre à Driessen : « Summerville n’était pas non plus ailier droit, c’est sûrement ce que tu t’attendais, non ? D’accord », lance Koeman avec un sourire. « Tu ne l’aimais pas non plus ? Tu ne le trouvais pas bon non plus ? »

Le sélectionneur fait ainsi référence à la question, posée par le journaliste lors d’une précédente conférence, sur le choix de Summerville, habituel ailier gauche à West Ham United, pour occuper le côté droit.

« Tu l’as trouvé bon aujourd’hui ? Alors, pour une fois, on est d’accord, ha ha. Bien sûr, on peut et on doit faire mieux, mais c’est le premier match contre le Japon… J’estime que le Japon est plus fort que beaucoup d’entre vous ne le pensent », conclut-il.