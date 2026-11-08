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L’icône du Real Madrid Iker Casillas aurait pris la décision radicale de retirer ses deux fils de La Fábrica, le célèbre centre de formation du club. L’ancien gardien de but légendaire serait mécontent du manque de progrès de ses enfants et des occasions qui leur sont offertes de jouer au sein des équipes de jeunes à Valdebebas.

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Les jeunes gardiens quittent La Fabrica

Sur les traces de leur père, Martin et Lucas se formaient tous deux au poste de gardien de but dans la capitale espagnole et semblaient promis à un bel avenir. Leur passage à La Fabrica a toutefois pris fin prématurément.

Selon AS (via Mundo Deportivo), cette décision est strictement sportive et découle des récents revers subis par l’aîné. Martin aurait perdu de son importance au sein de sa catégorie d’âge au club, un recul qui lui aurait ensuite coûté une convocation en sélection nationale.

Insatisfait de ce manque de progression, Casillas a décidé d’intervenir. Le champion du monde 2010 a finalement choisi de retirer ses deux fils du centre de formation madrilène.

Des tensions de fond avec la direction madrilène

Si le temps de jeu semble avoir été le déclencheur immédiat de leur départ, cette décision s’inscrit dans un désaccord plus large entre Casillas et la direction actuelle du Bernabéu. Malgré son statut de légende, l’ancien capitaine de l’Espagne entretient des relations tendues avec la hiérarchie du club depuis une dizaine d’années.

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Ces tensions ont récemment été mises en lumière lorsque d’anciens conflits avec l’ancien entraîneur Jose Mourinho ont été évoqués dans un documentaire Netflix. Cette querelle a rappelé la fin mouvementée de la carrière de joueur de Casillas au club. Par ailleurs, l’homme de 43 ans n’a pas hésité à critiquer publiquement l’équipe première, s’en prenant notamment à la défense madrilène ces derniers temps.

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Plus significatif encore, Casillas a activement soutenu Enrique Riquelme face au président de longue date Florentino Perez lors des élections estivales du club. Cette prise de position a probablement détérioré ses relations avec la direction actuelle et a pu peser dans sa décision de rompre les liens de sa famille avec le centre de formation.

Une relation fracturée au Bernabéu

La Fabrica est réputée pour former des talents européens de premier plan et accueille fréquemment les enfants d’anciennes figures emblématiques du club. Qu’une personnalité de l’envergure de Casillas rompe complètement les liens de sa famille avec le centre de formation constitue un geste fort.

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Cela met en évidence une rupture de confiance entre l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Real Madrid et l’institution qu’il a représentée pendant 25 ans. Le retrait de ses fils laisse penser que des différends persistants en coulisses et des griefs personnels ont peut-être fini par détériorer leur environnement à Valdebebas.

À la recherche d’un nouveau centre de formation

Martin et Lucas devraient désormais poursuivre leur formation footballistique loin du géant espagnol. Leur priorité immédiate sera de trouver un centre de formation adapté, capable de leur offrir le temps de jeu régulier nécessaire à leur développement.

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De son côté, Casillas devrait continuer à garder ses distances avec la direction madrilène tandis que ses fils entament un nouveau chapitre de leurs jeunes carrières.