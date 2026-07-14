En citant l’exemple du match contre l’Égypte, Alan Shearer met en garde contre des « décisions absurdes » de la part de l’Argentine face à l’Angleterre

La légende du football anglais Alan Shearer a exprimé ses réserves sur l’arbitrage avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée mercredi.

La légende des « Three Lions » a critiqué les décisions « absurdes » prises en faveur de l'Argentine avant ce match de demi-finale.

Shearer, qui a porté les couleurs de l’Angleterre lors de trois grands tournois, estime que l’issue de la rencontre pourrait dépendre de l’arbitre américain Ismail Al-Fath et de ses assistants vidéo.

Selon le Daily Mail, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League s’inquiète du manque de cohérence de l’arbitrage dans la compétition et redoute que l’Argentine, tenante du titre, ne bénéficie d’un avantage injuste face à l’Angleterre.

Il estime qu’il existe une tendance à prendre des décisions généreuses en faveur de l’Argentine.

L’Égypte avait ainsi contesté l’annulation d’un superbe but inscrit en contre-attaque lors des huitièmes de finale, estimant que Lisandro Martínez s’était fait subtiliser le ballon de manière injustifiée.

L’Albiceleste a aussi profité d’une situation controversée lors des quarts de finale : en raison d’une erreur d’identification, l’attaquant suisse Breel Embolo a reçu un deuxième avertissement durant la prolongation.

Mais les décisions les plus contestées remontent à la phase de groupes, quand Lionel Messi n’a pas écopé d’un carton rouge (selon le journal) pour son tacle sur l’Algérien Aïssa Mendy.

La Fédération algérienne de football a par la suite déposé une réclamation auprès de la FIFA après le triplé de Messi dans cette rencontre.

Shearer a commenté : « Je crains que les décisions arbitrales ou la VAR ne nous coûtent la défaite contre l’Argentine, car leur interprétation a considérablement changé depuis le début de la compétition. »

Il a ajouté : « J’ai été stupéfait par certaines décisions prises en faveur de l’Argentine, notamment celle contre l’Égypte, dont le but a été annulé. »

Shearer a conclu : « Je considère ces propos infondés, mais il n’empêche que cela peut inquiéter quand on les affronte. »