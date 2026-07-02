En chiffres, Yamal se révèle être le porte-bonheur des succès de l’Espagne dans les grandes compétitions

La pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, a pris part à la large victoire de l’Espagne face à l’Autriche (3-0) jeudi soir au stade de Los Angeles, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Avec ce succès, la Roja préserve son bilan parfait dans les grandes compétitions lorsque l’ailier est titulaire : neuf victoires en neuf matchs depuis ses débuts internationaux, en Coupe du monde comme en Coupe d’Europe.

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L’ailier espagnol, âgé de 18 ans, a par ailleurs établi un record historique lors de cette rencontre face à l’Autriche.

Il est devenu, depuis le début de l’enregistrement de cette statistique en 1966, le plus jeune joueur à totaliser au moins 10 touches de balle dans la surface adverse (14 au total) et au moins 10 dribbles réussis (10) lors d’un même match de Coupe du monde.

Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à l’Autriche à la 36^e minute, avant que Pedro Porro ne double la mise à la 66^e minute ; Oyarzabal a finalement parachevé le triplé en inscrivant son deuxième but personnel à la 89^e minute.

La Roja défiera en huitièmes de finale le vainqueur du duel Portugal-Croatie, programmé plus tard ce vendredi, heure standard arabe.



