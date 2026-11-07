En chiffres : Yamal s'arme d'un bilan terrifiant dans l'antre de l'Atlético Madrid

Le FC Barcelone se déplace sur le terrain de l'Atlético Madrid, demain dimanche, au stade Metropolitano, dans le choc de la 12e journée de la Liga.

Le journal Mundo Deportivo rapporte que Lamine Yamal, la star du Barça, a disputé 6 matchs sur le terrain du club madrilène, au cours desquels il a remporté 5 victoires contre une seule défaite, inscrit deux buts et délivré une unique passe décisive.

Lamine Yamal a disputé ses premières minutes au stade Metropolitano en Liga lors de la 29e journée de la saison 2023-2024.

Le jeune ailier est entré en jeu à la 61e minute en remplacement de Raphinha, et le club catalan a réussi à conclure la rencontre sur un large score de 3-0.

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Quant au deuxième match, il a eu lieu lors de la 28e journée de la Liga, saison 2024-2025, et a été marqué par le brio de Yamal, qui a été l'une des figures de proue du retentissant retour du Barça, après avoir renversé un retard en une victoire sur le score de 4-2.

Yamal a inscrit le troisième but de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick à la (90+3e) minute, offrant à son club catalan l'avantage sur le score de 3-2, et a également reçu le trophée du meilleur joueur du match.

La troisième confrontation est survenue lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi d'Espagne, saison 2024-2025. Le match aller, au stade Spotify Camp Nou, s'était soldé par un match nul 4-4.

Au stade Metropolitano, Yamal a joué 87 minutes et a délivré une passe décisive à Ferran Torres, qui a inscrit le but de l'avantage 1-0 à la 26e minute, permettant au FC Barcelone de décrocher son billet pour la finale de la compétition.

La quatrième confrontation fut la seule défaite subie par Yamal au stade Metropolitano, sur le score de 0-4 lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi d'Espagne, la saison dernière.

Lors de son avant-dernier match au stade Metropolitano, Lamine Yamal est revenu avec les trois points en Liga, lors de la 30e journée de la saison dernière, après que le FC Barcelone a signé une difficile victoire sur le score de 2-1.

Quant à la dernière confrontation disputée par le jeune ailier face à l'Atlético Madrid sur le terrain de ce dernier, elle a eu lieu lors du quart de finale retour de la Ligue des champions, saison 2025-2026, et s'est achevée sur un goût amer pour le club catalan après son élimination de la compétition.

Yamal a inscrit un but précoce, donnant aux supporters du FC Barcelone l'espoir d'un retour, mais le match s'est soldé par une victoire du Barça sur le score de 2-1, un résultat qui n'a pas suffi à compenser la défaite à l'aller à Barcelone sur le score de 0-2.

Yamal aborde la prochaine confrontation avec un pourcentage de victoires de 83,33 % au stade Metropolitano, avant le choc tant attendu pour la tête de la Liga lors de la 12e journée.