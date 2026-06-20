La sélection marocaine a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en enchaînant un nouveau résultat de prestige lors de la phase de groupes. Grâce à sa victoire (1-0) face à l’Écosse, vendredi soir, dans le cadre du groupe 3 de la Coupe du monde 2026, les « Lions de l’Atlas » totalisent désormais quatre points en deux matchs.

Les « Lions de l’Atlas » totalisent désormais quatre points en deux matchs et se rapprochent considérablement du tour suivant, après avoir débuté par un nul contre le Brésil (1-1).

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Grâce à ce succès, le sélectionneur Mohamed Wahbi porte à quatre son nombre de victoires pour trois nuls en sept matchs à la tête des « Lions de l’Atlas », égalant ainsi le départ de son prédécesseur Walid Regragui, d’après les donnéesdu site français « stats foot ».









Grâce à ce succès face à l’Écosse, les Marocains restent invaincus pour la sixième rencontre consécutive en phase de groupes de la Coupe du monde (trois victoires, trois nuls).

Les Lions de l’Atlas détiennent désormais la plus longue série d’invincibilité d’une nation africaine en phase de groupes, devançant le Cameroun (cinq matchs sans défaite entre 1982 et 1990) et le Sénégal (également cinq entre 2002 et 2018).

Rappelons que les Lions de l’Atlas ont réalisé leur meilleure performance en Coupe du monde lors de l’édition 2022 au Qatar, terminant à la quatrième place et devenant ainsi la première sélection arabe et africaine à atteindre ce niveau.



