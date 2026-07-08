En chiffres, Lionel Messi se révèle être le joueur le plus dangereux des trois dernières Coupes du monde

Lionel Messi a encore prouvé son statut de joueur majeur de l'histoire de la Coupe du monde en guidant l'Argentine vers une victoire 3-2 face à l'Égypte, mardi en huitièmes de finale du Mondial 2026.

Menés 2-0 par l’Égypte, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur sous l’impulsion de leur capitaine : Messi a d’abord servi l’assist réduisant l’écart, puis a inscrit le but de l’égalisation.

Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, offrant ainsi à son équipe son billet pour les quarts de finale, même si le capitaine argentin, Messi, a manqué un penalty au cours de la rencontre.

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Grâce à sa contribution décisive face aux Pharaons, Messi a encore affirmé son influence offensive. Selon le site de statistiques Opta, il est le joueur ayant tiré le plus au but lors des trois dernières Coupes du monde (79 tentatives) et celui ayant créé le plus d’occasions (46).

Prochain rendez-vous : un quart de finale face à la Suisse, avec pour objectif de propulser le tenant du titre en demi-finale et d’enrichir encore son palmarès personnel.