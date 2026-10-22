Des rapports de presse ont révélé les détails de l'offre formulée par le club d'Al-Shabab à sa star Hammam Al-Hammami afin de conserver ses services face aux convoitises du voisin et rival traditionnel, Al-Hilal.

Des rapports de presse avaient révélé le souhait d'Al-Hilal de recruter Hammam Al-Hammami au cours de la prochaine période, après les prestations remarquables qu'il a livrées avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe arabe « Khaliji 27 ».

Les chaînes « Thmanyah », diffuseurs de la Roshn Saudi League, ont indiqué qu'Al-Shabab avait proposé aux agents du joueur saoudien un salaire colossal, dépassant les 10 millions de riyals par saison, en vue d'une prolongation.

Les chaînes ont précisé que cette offre était antérieure à la tenue de la Coupe du Golfe, qu'elle n'avait pas été acceptée par Al-Hammami à l'époque, et qu'aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent à ce sujet.

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Selon les chaînes saoudiennes, le contrat du joueur de 22 ans avec Al-Shabab prend fin en août prochain, ce qui le place à seulement deux mois de l'entrée dans la période libre lui permettant de signer gratuitement pour n'importe quel club.

Al-Hammami a réussi à livrer des prestations remarquables lors de la Coupe du Golfe arabe « Khaliji 27 », marquant un but en finale contre les Émirats arabes unis, au point de remporter le prix du meilleur joueur du tournoi.

Depuis lors, le nom de l'ailier technique a été associé à un transfert vers le club d'Al-Hilal au cours de la prochaine période, avec des informations faisant état de dernières tentatives d'Al-Shabab pour prolonger son contrat et le conserver dans les rangs de l'équipe.

À noter qu'Al-Hammami a disputé 8 matchs avec Al-Shabab depuis le début de la saison en cours, au cours desquels il a marqué un seul but, sans délivrer aucune passe décisive, mais il est absent depuis la fin de la Coupe du Golfe en raison d'une blessure.