La 31^e journée de Liga a été riche en rebondissements : le Real Madrid a concédé le match nul face à Gérone (1-1), un partage entaché de décisions arbitrales controversées. De son côté, le FC Barcelone a profité de ce faux pas pour se rapprocher encore un peu plus du titre. Les Blaugranas ont dominé le derby face à l’Espanyol (4-1) et comptent désormais neuf points d’avance sur leur rival historique.

La rencontre dirigée par Álvaro Arbeloa a été riche en suspense et en équilibre, mais les décisions de l’arbitre Javier Alberola Rojas ainsi que celles de l’arbitre vidéo Daniel Jesús Terjeo Suárez, ont provoqué la colère des Merengues après qu’un penalty évident en faveur de Kylian Mbappé n’ait pas été sifflé, ravivant la polémique récurrente sur les performances de l’arbitrage espagnol et l’utilisation de la technologie vidéo (VAR) lors des matchs du Real Madrid.

Selon les statistiques, selon le site « Defensa Central », le Real Madrid serait l’équipe la plus pénalisée par les décisions du VAR en Liga, avec 39 buts annulés depuis l’introduction de la technologie, contre 21 pour l’Atlético de Madrid et seulement 16 pour le FC Barcelone, huitième de ce classement peu enviable.

En revanche, la tendance s’inverse en Coupe d’Europe : le Real Madrid affiche un solde positif de +1 en décisions arbitrales en Ligue des champions.

Pour de nombreux observateurs, la VAR n’a pas tenu ses promesses en Espagne : au lieu de garantir plus d’équité, elle est devenue un enjeu majeur dans la course au titre, comme l’illustre le penalty non sifflé sur Vitor Reis lors de la rencontre face à Gérone.

L’affaire Negreira

Les répercussions de « l’affaire Negreira » continuent de jeter le doute sur l’intégrité du football espagnol, après la révélation de versements totalisant 8,4 millions d’euros effectués par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la commission technique des arbitres, entre 2001 et 2018.

Bien que le club catalan n’ait pas fourni d’explication convaincante à ces versements, ceux-ci ont suscité de nombreux doutes quant à l’intégrité de la compétition nationale.

Pendant cette période, le Barça a dominé la scène nationale, avec 10 titres de champion, 6 Coupes du Roi et 10 Supercoupes, contre 8 titres de champion, 2 Coupes du Roi et 8 Supercoupes pour le Real Madrid.

L’introduction de la vidéo n’a rien changé à cette donne : Barcelone a poursuivi sa domination sur le championnat national, s’adjugeant deux titres supplémentaires après l’éclatement de l’affaire.

Sur la scène européenne, le décor change : le Real Madrid impose sa loi avec sept Ligue des champions depuis 2000, contre quatre au Barça, et confirme, grâce à ses succès dans les autres compétitions continentales, son statut de club le plus titré du Vieux Continent et de la planète.