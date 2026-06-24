La sélection ghanéenne a arraché le match nul (0-0) face à l'Angleterre, mardi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Portés par une défense organisée et disciplinée, les hommes de l'entraîneur portugais Carlos Queiroz ont contenu les attaques britanniques.

Bien que les Black Stars aient récolté un point précieux, ils ont encore peiné offensivement et restent, après deux journées, l’unique formation du tournoi à ne cadrer aucune tentative durant les quarante-cinq premières minutes de ses rencontres.

Lire aussi

Le Maroc ou le Brésil ? Koeman s’exprime sur le prochain adversaire des Pays-Bas

Le sélectionneur de l’Iran estime être « victime d’injustice » au Mondial et promet que le match contre l’Égypte sera différent.

Les Black Stars égalent ainsi le record du Costa Rica en 1990, selon Opta, en restant muets lors des deux premières mi-temps d’un même tournoi.

Les Black Stars avaient pourtant entamé leur campagne par une victoire 1-0 face au Panama, match au cours duquel la sélection de la CONCACAF avait dominé la possession et le jeu offensif avant que les Ghanéens ne l’emportent grâce à une réalisation décisive.

Réputé pour son approche défensive et prudente, le technicien portugais Carlos Queiroz l’a déjà démontré à la tête de l’Iran et de l’Égypte.



