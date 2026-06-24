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Muhammad Sharaf Eldeen

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En chiffres, la sélection ghanéenne de football affiche un bilan préoccupant sous la direction de Carlos Queiroz, marquée par une série de défaites record

Croatie vs Ghana
Croatie
Ghana
Coupe du monde
Angleterre vs Ghana
Angleterre
C. Queiroz
Croatie
Ghana
É.-U.
Angleterre
Portugal

Les « Étoiles noires » ont mené de rares actions offensives.

La sélection ghanéenne a arraché le match nul (0-0) face à l'Angleterre, mardi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Portés par une défense organisée et disciplinée, les hommes de l'entraîneur portugais Carlos Queiroz ont contenu les attaques britanniques.

Bien que les Black Stars aient récolté un point précieux, ils ont encore peiné offensivement et restent, après deux journées, l’unique formation du tournoi à ne cadrer aucune tentative durant les quarante-cinq premières minutes de ses rencontres.

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Les Black Stars égalent ainsi le record du Costa Rica en 1990, selon Opta, en restant muets lors des deux premières mi-temps d’un même tournoi.

Coupe du monde
Croatie crest
Croatie
CRO
Ghana crest
Ghana
GHA

Les Black Stars avaient pourtant entamé leur campagne par une victoire 1-0 face au Panama, match au cours duquel la sélection de la CONCACAF avait dominé la possession et le jeu offensif avant que les Ghanéens ne l’emportent grâce à une réalisation décisive.

Réputé pour son approche défensive et prudente, le technicien portugais Carlos Queiroz l’a déjà démontré à la tête de l’Iran et de l’Égypte.


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