Le match entre le Maroc et le Brésil, programmé samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), se distinguera des autres rencontres de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Il s’agit en effet du seul match de la phase de groupes de l’édition 2026 qui mettra aux prises deux formations actuellement présentes dans le top 10 du classement de la Fédération internationale de football (FIFA).

La Seleção occupe actuellement la 6e place du classement FIFA, juste devant les Lions de l’Atlas, 7es.

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La rencontre se tiendra au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, dans le cadre du groupe C où figurent également l’Écosse et Haïti.

Avec ses 82 500 places, cette enceinte figurera parmi les stades hôtes de la Coupe du monde 2026.

Rappelons que le Maroc a récemment partagé les points avec la Norvège (1-1) en match amical, tandis que le Brésil a dominé l’Égypte (2-1).