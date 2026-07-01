En chiffres : la Belgique signe la remontada la plus difficile de l’histoire de la Coupe du monde… et l’édition 2026 s’annonce déjà comme la plus passionnante

La sélection belge a signé un retour historique en remportant (3-2) après avoir comblé un retard de deux buts face au Sénégal, mercredi soir au stade de Seattle (États-Unis), lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le réseau destatistiques Opta, cette édition de la Coupe du monde compte déjà onze victoires après avoir été menés au score, devenant ainsi la première de l’histoire à dépasser la barre des dix succès de ce type.

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La Belgique est également devenue la première équipe, dans l’histoire de la Coupe du monde, à éviter la défaite après avoir été menée de deux buts jusqu’à la 85e minute.

Il s’agit de la deuxième victoire des Diables Rouges en phase à élimination directe après avoir concédé deux buts d’écart, après la célèbre remontada face au Japon en huitièmes de finale de l’édition 2018, tandis que l’Allemagne demeure la seule sélection à avoir accompli cet exploit à plusieurs reprises dans l’histoire de la compétition (3).

Alors que la rencontre semblait se diriger vers une victoire sénégalaise, les Diables Rouges ont soudainement réagi en inscrivant deux buts coup sur coup par Romelu Lukaku puis Youri Tielemans (86^e et 89^e), ramenant le score à 2-2.

La rencontre s’est alors prolongée en prolongation, au cours de laquelle les Diables Rouges ont arraché une victoire in extremis grâce à un penalty obtenu et transformé par Youri Tielemans à la 120^e+5 minute.

Grâce à ce succès, la Belgique se qualifie pour les huitièmes de finale, où elle retrouvera le vainqueur du match États-Unis – Bosnie-Herzégovine.