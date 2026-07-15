L'équipe d'Espagne a confirmé sa supériorité sur la France dans les grandes compétitions en s'imposant 2-0 mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026 et en validant son billet pour la finale.

Les Ibériques ont justifié leur billet pour la finale en maîtrisant les débats, puis en frappant par Mikel Oyarzabal sur penalty à la 22^e minute, avant que Pedro Porro n’enfonce le clou à la 58^e.

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Cette défaite accentue la tendance défavorable des Bleus sous l’ère Didier Deschamps : quatre des seize revers officiels de la sélection française sous ses ordres ont été subis face à « La Roja », soit exactement 25 % de ses défaites.

Les Bleus sont également restés muets pour la première fois depuis leur 0-0 face à la Croatie le 20 mars 2025, mettant fin à une série de 16 mois sans match sans but.

Les statistiques défavorables ne s’arrêtent pas là : les Bleus ont connu leur premier revers dans une épreuve officielle depuis leur défaite spectaculaire contre la même Espagne (5-4) en demi-finale de la Ligue des nations, le 5 juin 2025.



