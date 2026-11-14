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Achraf Hakimi a continué d'écrire l'histoire sous le maillot de la sélection du Maroc, avec sa grande contribution à la large victoire (5-1) face au Niger, vendredi soir au stade Mohammed V de Casablanca, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Hakimi a inscrit un doublé face au Niger aux 27e et 45e+3 minutes, et a également délivré une passe décisive à son coéquipier Youssef En-Nesyri, à la 77e minute.

Hakimi devient ainsi le premier joueur à atteindre la barre des 20 passes décisives avec le Maroc au cours du XXIe siècle, renforçant son statut comme l'un des joueurs les plus influents de l'histoire de la sélection marocaine.

Cette nouvelle performance intervient dans le prolongement du niveau remarquable affiché par le latéral droit, aussi bien avec la sélection de son pays qu'avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il a participé à 9 buts lors de ses 5 derniers matchs disputés en club et en sélection, avec 5 buts marqués et 4 passes décisives, une série qui illustre sa grande influence offensive malgré son poste de latéral.

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Une série historique pour le Maroc

Dans le même contexte, le Maroc a continué de renforcer son bilan remarquable sur son terrain, dans les éliminatoires qualificatives aux grandes compétitions.

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La sélection a en effet signé sa seizième victoire consécutive à domicile, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde, selon le réseau français « stats foot », réalisant ainsi sa meilleure série de victoires à domicile dans ce type de compétitions.

Ce chiffre s'inscrit dans le prolongement de la nette progression qu'ont connue les résultats de la sélection marocaine ces dernières années, après s'être imposée comme une puissance de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde.

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Yassir Zabiri a ouvert le score pour le Maroc face au Niger à la quatrième minute, concrétisant le fort début offensif des locaux et offrant à la sélection marocaine un avantage précoce, à la suite d'une passe décisive de son coéquipier Brahim Díaz.

Achraf Hakimi a ajouté le deuxième but à la 27e minute, d'une frappe puissante en dehors de la surface de réparation, accentuant l'avance de l'équipe de l'entraîneur Mohamed Ouahbi.

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Mais le Niger ne s'est pas avoué vaincu, et Mohamed Abdoul Rahman a réussi à réduire l'écart pour la sélection de son pays à la 41e minute, rendant les dernières minutes de la première période plus palpitantes.

Le temps additionnel a offert une belle occasion au Niger pour égaliser, après que Youssouf Ali Oumar a manqué un penalty à la 45e minute, avant que Hakimi ne punisse les visiteurs en inscrivant le troisième but du Maroc, à la troisième minute du temps additionnel, d'une frappe lointaine sur coup franc, les locaux achevant ainsi la première mi-temps avec une avance de trois buts à un.

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En seconde période, Hakimi a délivré une passe décisive à En-Nesyri à la 77e minute, avant qu'Ayoub El Kaabi ne clôture le festival à la 90e minute.

Le Maroc trône en tête du Groupe 1 des éliminatoires, avec 9 points, soit 3 points d'avance sur le Gabon, dauphin, tandis que le Niger occupe la troisième place avec 3 points, suivi du Lesotho, lanterne rouge sans aucun point.