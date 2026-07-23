Quelques jours après la fin de la Coupe du monde, au cours de laquelle il a terminé quatrième avec la France et perdu samedi dernier le match pour la 3e place contre l’Angleterre, Olise se trouve manifestement toujours aux États-Unis. À New York, il a ainsi tout simplement rejoint un groupe de footballeurs amateurs qui jouaient sur un terrain vague dans la métropole américaine.

Comme on peut le voir sur une vidéo, la star du Bayern joue en chaussettes et porte un pantalon beaucoup trop long à motif en damier, sur lequel il marche sans cesse en courant. Sur une action, on voit Olise tenter sa finition typique depuis le côté droit, du pied gauche vers le petit filet opposé, mais son tir est contré par un adversaire.

Sur les réseaux sociaux, Olise est célébré pour cette séquence. La plateforme GoodRec, sur laquelle les footballeurs amateurs peuvent se donner rendez-vous pour jouer, a publié, en plus de la vidéo, une photo de groupe de cette partie du soir sur le terrain. Olise se tenait alors au milieu de ses coéquipiers et adversaires avec son air stoïque caractéristique. « Il nous bat même en chaussettes », a écrit GoodRec en légende. « Merci d’être venu à un match GoodRec à New York City ! »

Michael Olise a délivré sept passes décisives lors de la Coupe du monde 2026

Olise a signé sept passes décisives avec la France lors de la Coupe du monde en huit apparitions dans le tournoi, mais l’attaquant a en revanche attendu en vain son propre but. Le joueur de 24 ans a néanmoins disputé une bonne Coupe du monde, alors que les spéculations autour d’un possible transfert au Real Madrid ne voulaient pas s’arrêter.









Les Merengue ont visiblement un grand intérêt pour Olise, qui peut lui aussi globalement s’imaginer un transfert au Real. Selon un récent rapport de Sport Bild , son coéquipier en sélection Kylian Mbappé a tenté pendant la Coupe du monde de rendre un engagement au Bernabeu encore plus séduisant pour Olise.

Le FC Bayern doit-il craindre un départ de Michael Olise vers le Real Madrid ?

Les dirigeants du Bayern ont toutefois déjà exclu à plusieurs reprises la vente de l’un de leurs joueurs les plus importants cet été. Du côté des dirigeants du Real, on aurait donc désormais compris qu’Olise ne peut probablement pas être arraché à Munich à l’heure actuelle. Reste à voir comment la situation évoluera dans les années à venir. Le contrat d’Olise à Munich court en tout cas jusqu’en 2029.





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Depuis son transfert de Crystal Palace au FCB à l’été 2024, le Français s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. La saison dernière, Olise a compilé 22 buts et 31 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues avec le Bayern.