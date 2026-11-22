Partager Suivez GOAL sur Google

Donyell Malen a inscrit quatre buts lors de la victoire 5-1 de la Roma contre Parme en Serie A, égalant le record du club de buts en championnat sur une année civile. Gian Piero Gasperini a qualifié l’ancien attaquant d’Aston Villa d’« extraordinaire » après son 26e but en Serie A en 2026, qui maintient la Roma à deux points du leader, la Lazio.

Publicité

Un quadruplé permet à Malen d’égaler un record de la Roma vieux de 66 ans

Donyell Malen a marqué quatre fois pour mener la Roma à une large victoire 5-1 contre Parme en Serie A et maintenir l’équipe de Gian Piero Gasperini à seulement deux points du leader, la Lazio. Rodrigo Mora a inscrit l’autre but romain après l’égalisation temporaire de Nesta Elphege sur une contre-attaque pour l’équipe locale.

Ce quadruplé porte le total de Malen à 12 buts lors des 12 premières journées de championnat et à 26 réalisations en Serie A sur l’année civile 2026, depuis son arrivée d’Aston Villa en janvier. L’international néerlandais égale ainsi le record absolu du club établi par Pedro Manfredini en 1960, alors qu’il reste encore plus d’un mois avant la fin de l’année.

Gasperini explique pourquoi Malen brille dans son système

Au micro de DAZN Italia après le coup de sifflet final, Gasperini a salué la réaction de son équipe après l’égalisation concédée et souligné à quel point Malen convient, sur le plan tactique, au jeu offensif de la Roma.

« Malen était déjà un attaquant de talent aux Pays-Bas, au Borussia Dortmund et à Aston Villa. On ne joue pas à ce niveau sans avoir de qualités, a déclaré Gasperini. Je l’ai peut-être fait jouer au poste où il s’exprime le mieux. Il y a beaucoup de bons attaquants en Serie A, y compris de jeunes talents et, bien sûr, Lautaro Martinez, mais en ce moment, Malen est extraordinaire. Il s’associe si bien à notre équipe que nous tirons peut-être davantage de lui que d’un attaquant plus fort sur le papier, mais moins adapté à notre style de jeu. »

Publicité Publicité

Du prêt d’Aston Villa au statut de buteur record

Malen a d’abord rejoint la Roma en prêt d’Aston Villa le 16 janvier 2026, avant d’y être transféré définitivement en mai pour 25 millions d’euros. Il a signé un contrat jusqu’en juin 2030 après avoir ramené le club en Ligue des champions de l’UEFA grâce à ses buts. Son quadruplé constitue également son troisième triplé en Serie A en 2026, une performance réalisée pour la dernière fois dans l’élite italienne par Josip Ilicic, qui a lui aussi joué sous les ordres de Gasperini à l’Atalanta.

Related Topics

Les 36 buts inscrits par la Roma lors de ses 12 premiers matches de championnat constituent le total le plus élevé pour une équipe de Serie A depuis 76 ans. L’Inter, l’AC Milan et la Juventus avaient tous dépassé ce total lors de la saison 1950-1951.

La Roma prend de l’élan dans la course au titre avant ses derniers matches de 2026

Alors que la Roma compte 30 points et poursuit la Lazio en tête du classement, Gasperini a souligné que la manière dont son équipe avait surmonté les difficultés à Parme témoignait de sa confiance grandissante.

Publicité

Pour Malen, égaler Manfredini avec 26 buts en championnat sur l’année civile dès la fin novembre laisse encore largement le temps de s’emparer seul du record absolu de la Roma avant la fin de 2026.