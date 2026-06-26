La Fédération internationale de football (FIFA) a opéré une réforme majeure du système de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui rassemblera pour la première fois 48 sélections nationales, insufflant ainsi un suspense supplémentaire à la phase de groupes.

Outre les premiers et les deuxièmes de chaque groupe, les huit meilleurs troisièmes se qualifieront, ce qui promet des calculs et des rebondissements jusqu’à la dernière minute.

Selon le quotidien espagnol Marca, ce nouveau barème bouscule les calculs habituels : la troisième place n’est plus synonyme d’élimination, mais peut ouvrir les portes des seizièmes de finale.

Conformément au règlement de la FIFA, les deux premiers de chaque groupe se qualifient d’office, ce qui porte à 24 le nombre de équipes directement qualifiées. Les huit places restantes reviennent aux meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

Ce classement s’établit selon plusieurs critères : le nombre de points, la différence de buts, le nombre de buts marqués, puis le classement au fair-play (basé sur le nombre de cartons jaunes et rouges), et, en dernier ressort, le classement FIFA avant le début de la compétition.

Le critère du fair-play, particulièrement sensible, peut ainsi faire basculer le destin d’une équipe : un carton reçu dans les dernières minutes suffit à modifier la hiérarchie.

Chaque carton influe directement sur le total de l’équipe, faisant de la discipline un facteur aussi déterminant que la performance sportive.

Si, malgré tout, l’égalité persiste, le dernier classement mondial de la FIFA, établi avant le début de la compétition, sert alors de critère ultime.

Au final, chaque rencontre de la phase de groupes revêt une importance cruciale : un but marqué tardivement à Dallas ou un carton reçu à Atlanta peut ainsi redessiner l’ensemble du tableau des phases à élimination directe.