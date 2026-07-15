En battant le champion du monde Maradona, l’Angleterre propulse Scaloni sur le trône historique de l’Argentine

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’équipe d’Argentine, a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire des « danseurs de tango » en Coupe du monde, surpassant le titre mythique conquis sous l’ère de la légende Diego Armando Maradona.

Les Argentins défieront bientôt l’Angleterre au stade d’Atlanta, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le site de statistiques « Opta », Scaloni est désormais l’entraîneur argentin ayant dirigé le plus de matchs en Coupe du monde, avec 14 rencontres au compteur.

Il avait déjà dirigé l’Albiceleste lors de sept rencontres au Mondial 2022 au Qatar, et le match contre l’Angleterre sera également son septième dans cette édition de la Coupe du monde.

Il rejoint ainsi son prédécesseur Carlos Bilardo, qui avait également dirigé les « danseurs de tango » à 14 reprises lors des Coupes du monde 1986 et 1990.

Bilardo avait mené l’Argentine au sacre mondial en 1986, avec Diego Armando Maradona comme figure de proue, avant de atteindre la finale de l’édition 1990, perdue face à l’Allemagne.

Quel que soit le résultat face aux Three Lions, Scaloni battra ce record : il est d’ores et déjà certain de diriger un 15^e match, que ce soit en finale contre l’Espagne ou lors de la petite finale face à la France.