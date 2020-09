En battant Auxerre, Toulouse gagne pour la première fois depuis octobre 2019

Toulouse n’avait plus goûté à la victoire depuis un match de Coupe de la Ligue en octobre 2019. Les Violets ont renoué avec contre Auxerre, ce samedi.

Ce sentiment, ne l’avait plus connu depuis le 30 octobre 2019. Le sentiment dont il est question est celui de la victoire. En s’imposant à domicile face à Auxerre (3-1), ce samedi pour la 5eme journée de L2, les hommes de Patrice Garande ont mis fin à une spirale infernale qui semblait sans fin.

Pourtant, une nouvelle défaite se profilait après l’ouverture du score de Le Bihan (58eme). Mais Van den Boomen (69eme), Moreira (86me) et Healey ont inversé la tendance.

Ce succès est le premier depuis la victoire en contre . C’était il y a onze mois et entre temps, les Violets ont connu vingt défaites, deux nuls et une descente en suite à l’arrêt du championnat de à cause du coronavirus.