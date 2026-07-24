Le Néerlandais Crysencio Summerville, nouvel ailier d'Al-Hilal, portera un maillot arborant un numéro inhabituel, après avoir officiellement rejoint le club saoudien.

Al-Hilal a annoncé ce vendredi le recrutement de Summerville, en provenance de West Ham United, avec un contrat courant sur les quatre prochaines années et prenant fin en 2030.

Selon la boutique en ligne d'Al-Hilal, l'ailier néerlandais portera le numéro 38 la saison prochaine, un numéro qu'il n'a plus porté depuis près de quatre années complètes.

Il est de coutume que les maillots dépassant le numéro 30 soient attribués aux joueurs promus des catégories de jeunes vers l'équipe première, ce qui rend le port de ce numéro par Summerville pour le moins inhabituel.

La seule fois où Summerville a porté le maillot numéro 38, c'était avec Leeds United, précisément à la fin de la saison 2020-2021, lorsqu'il évoluait dans l'équipe des moins de 23 ans, ainsi que la saison suivante, lorsqu'il a été promu en équipe première.

Au début de la saison 2022-2023, Summerville a hérité du maillot numéro 10 à Leeds United, avant de rejoindre West Ham, où il a porté le maillot numéro 7 au cours des deux dernières saisons.

Le joueur de 24 ans n'a pas pu porter ces deux maillots, en raison de la présence de l'ailier brésilien Malcom, qui porte le numéro 10, ainsi que de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, qui porte le numéro 7.

Summerville devrait revenir à l'un de ces deux maillots, avec le départ de l'un des deux joueurs ou des deux, d'autant plus au vu des informations confirmant la volonté d'Al-Hilal de s'en séparer.