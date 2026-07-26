En attendant la position de Liverpool : Brighton frappe à la porte du Barça avec une offre officielle

Le dossier de l'avenir de l'ailier suédois Roony Bardghji s'enflamme à l'approche de la fin du mercato estival, alors que le club anglais de Brighton a formulé une offre officielle pour recruter le joueur du Barça, âgé de 20 ans, dans une transaction désormais conditionnée au départ de la star gambienne Yankuba Minteh vers Liverpool, tandis que le club catalan insiste pour inclure une clause de rachat afin de s'assurer de pouvoir le récupérer à l'avenir.

Selon le journal espagnol « Sport », Brighton est en tête de la liste des clubs intéressés par le Suédois, qui n'a pas bénéficié de suffisamment d'occasions la saison dernière, sa participation s'étant limitée à seulement 871 minutes, affecté par la rude concurrence de la jeune star Lamine Yamal au poste d'ailier droit.

Un transfert sous conditions

Malgré l'offre officielle formulée par Brighton, la finalisation de la transaction reste suspendue à une évolution centrale : le transfert de Minteh vers Liverpool. Les Reds suivent de près l'ailier gambien, et en cas de son départ, le club anglais entamera immédiatement des démarches sérieuses pour boucler le recrutement du joueur suédois.

Brighton est en concurrence pour s'attacher la signature de Bardghji avec plusieurs autres clubs européens ayant manifesté leur intérêt pour suivre la situation, mais le club de la côte sud de l'Angleterre demeure le plus sérieux dans les négociations à ce jour.

La conviction de Bardghji quant à la nécessité de partir

La situation s'est tendue ces dernières semaines, en particulier après l'arrivée de l'Anglais Anthony Gordon dans les rangs du Barça, ce qui a accru les options offensives dont dispose l'entraîneur Hansi Flick et a convaincu Bardghji, dont le contrat court jusqu'en juin 2029, qu'il avait un besoin pressant de partir en prêt pour faire ses preuves et obtenir un temps de jeu régulier.

Le joueur suédois donne la priorité à toute destination qui lui garantit une place de titulaire, dans son désir de développer sa carrière et d'acquérir l'expérience nécessaire au plus haut niveau.

Le Barça tient à la clause de rachat

De son côté, le Barça refuse catégoriquement de se séparer définitivement de l'un de ses meilleurs jeunes talents, et le club catalan étudie une formule de transfert incluant une clause de rachat, un mécanisme qui garantit au joueur une participation régulière dans sa nouvelle destination sans renoncer à la possibilité de le récupérer à l'avenir en cas de progression de son niveau.

Le directeur sportif du club comme l'entraîneur Hansi Flick font toujours grandement confiance à la qualité technique de Bardghji et à sa capacité exceptionnelle à percer les défenses adverses, ce qui pousse le club à veiller à ne pas le perdre définitivement compte tenu du potentiel prometteur qu'il possède.