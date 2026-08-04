Le Barça continue d'évaluer la situation de l'une de ses recrues les plus prometteuses avant le début de la nouvelle saison, alors que le staff technique attend de trancher sur l'avenir du joueur au sein de l'effectif, malgré les démarches entreprises par le club après l'avoir engagé cet été.

Le journal Sport a révélé que l'ailier belge Jesse Bisiwu figure déjà dans la liste de l'équipe première sur le site officiel du Barça, même si sa situation définitive n'a pas encore été arrêtée, puisqu'il n'a pas été enregistré à ce jour comme joueur de l'équipe première.

Le Barça avait annoncé officiellement l'arrivée de Bisiwu en provenance du Club Bruges, avec un contrat courant jusqu'en 2031, avant d'organiser sa cérémonie de présentation en présence du président du club Joan Laporta, à l'issue d'un transfert d'un montant de 8,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent des bonus.

Le journal a précisé que l'inscription du joueur dans la liste de l'équipe première sur le site officiel « va au-delà d'une simple mise à jour », car elle reflète la confiance de la direction sportive dans son potentiel plus qu'elle ne constitue une décision administrative définitive. La direction estime en effet que le joueur, bien qu'il n'ait que 18 ans et malgré son manque d'expérience au niveau professionnel, possède les qualités qui le prédisposent à progresser aux côtés de l'équipe première.

À lire aussi : malgré une offre alléchante, une star du Maroc crée la surprise face à l'Espérance

Il a ajouté que la vitesse dont dispose Bisiwu, sa capacité à dribbler et à évoluer à plusieurs postes en attaque ont poussé le directeur sportif Deco à accélérer la conclusion du transfert, après les prestations qu'il a livrées avec le Club Bruges, notamment en Ligue des champions de la jeunesse.

Il a indiqué que l'entraîneur Hansi Flick sera celui qui prendra la décision finale concernant l'avenir du joueur durant les premières semaines de la saison. S'il est convaincu qu'il est prêt à rivaliser au plus haut niveau, il intégrera définitivement l'équipe première ; en revanche, s'il estime qu'il a besoin de davantage de temps pour acquérir de l'expérience, il sera enregistré avec l'équipe réserve, tout en restant dans les plans de l'équipe première en cas de besoin.

Le journal a affirmé que l'apparition de Bisiwu dans la liste de l'équipe première sur le site officiel ne signifie pas que son avenir est tranché, mais reflète plutôt l'ampleur du pari que place le Barça sur l'un des talents montants les plus en vue du football belge.

À lire aussi : « Nous n'avons pas payé un euro pour recruter Mbappé », la Liga s'insurge face à la folie de la Premier League

À lire aussi : nouvelle menace après une saison à oublier, Arnold va-t-il revenir à Liverpool ?