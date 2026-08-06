En attendant l'offre officielle : une star du Barça donne son feu vert au PSG pour son transfert

L'Espagnol Ferran Torres, attaquant du Barça, a tranché sur son avenir, après avoir donné son accord pour un transfert au Paris Saint-Germain, dans l'attente du début des négociations officielles entre les deux clubs dans les prochains jours.

Selon le journal Sport, l'international espagnol a donné son feu vert à la direction du PSG pour agir officiellement afin de négocier avec le Barça, après avoir été convaincu par le projet sportif que lui a présenté l'entraîneur Luis Enrique.

Torres avait laissé entendre, dans de précédentes déclarations, qu'il était ouvert à une nouvelle expérience, assurant que toutes les possibilités restent envisageables dans le monde du football, surtout s'il recevait une offre répondant à ses ambitions tant sur le plan sportif que financier.

Le rapport ajoute que les contacts entre le joueur et le club parisien ne datent pas des derniers jours, mais ont débuté il y a plusieurs semaines, Luis Enrique ayant joué un rôle important pour convaincre l'attaquant du Barça de rejoindre le champion d'Europe, avec la promesse de lui accorder un rôle central dans le projet de l'équipe.

Le journal précise que Torres a informé les responsables du PSG de sa décision avant la fin de ses vacances estivales, ce qui a amené le club français à se remettre en mouvement et à ouvrir les canaux de communication avec le Barça, en vue de présenter une offre officielle pour boucler l'affaire.

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Malgré le souhait affiché par le Barça de conserver le joueur, la direction du club ne s'oppose pas à l'étude de toute offre financière importante, compte tenu de son besoin d'améliorer sa situation économique et de financer d'autres transferts durant le marché des transferts.

Cela intervient au moment où le Barça poursuit ses efforts pour renforcer sa ligne d'attaque, le club restant dans l'attente des évolutions du dossier lié à la signature de l'Argentin Julian Alvarez, tandis que la vente de Ferran Torres pourrait offrir à la direction catalane une plus grande souplesse financière pour atteindre ses objectifs sur le mercato.

De son côté, le Paris Saint-Germain cherche à reconstruire sa ligne offensive après le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus, un transfert qui a procuré au club français des liquidités susceptibles d'être utilisées pour financer la signature de Torres.

Le journal a assuré que toutes les parties sont désormais au courant du déroulement de l'affaire, avec une volonté commune de la conclure avant le retour des internationaux espagnols aux entraînements du Barça la semaine prochaine, ce qui signifie que les négociations pourraient connaître une accélération notable dans les prochains jours si le Paris Saint-Germain formule son offre officielle.