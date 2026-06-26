En attendant l’Égypte… La Côte d’Ivoire devient la huitième équipe africaine à se qualifier pour le deuxième tour

La sélection ivoirienne intègre le cercle très fermé des nations africaines ayant brillé en Coupe du monde. Elle a validé son billet pour les huitièmes de finale de l’édition américaine, canadienne et mexicaine après avoir franchi la phase de groupes.

Les Éléphants ont terminé deuxième du groupe E avec 6 points, devancés par l’Allemagne, tête de série, uniquement à la différence de buts.

Jeudi soir, lors de la troisième journée, les Éléphants ont signé une victoire précieuse 2-0 face à Curaçao, validant ainsi leur billet au détriment de l’Équateur, troisième avec 4 points.

Selon les données de « Stats Foot », la Côte d’Ivoire a signé deux succès lors d’une même édition de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Cette qualification permet aux Ivoiriens d’intégrer le cercle restreint des huit sélections africaines ayant atteint les huitièmes de finale en Coupe du monde : le Nigeria (3 fois), le Maroc (3 fois), le Sénégal (2 fois), le Ghana (2 fois), le Cameroun, l’Algérie et l’Afrique du Sud.

Les Ivoiriens sont la deuxième formation du continent à atteindre ce stade dans l’édition en cours, après l’Afrique du Sud, deuxième du groupe A.

L’Égypte pourrait à son tour intégrer ce cercle en tant que neuvième formation africaine qualifiée, à condition de bien négocier son match de la troisième journée, samedi matin face à l’Iran dans le groupe 7.

Les Pharaons abordent la rencontre en leaders du groupe, avec 4 points, soit deux unités d’avance sur la Belgique et l’Iran.

Les Pharaons peuvent donc valider leur billet en cas de victoire, de match nul, voire même d’une courte défaite, à condition de terminer deuxième ou parmi les meilleurs troisièmes.

Rappelons que le Maroc s’est également qualifié pour le deuxième tour de l’édition actuelle, pour la troisième fois de son histoire après 1986 et 2022.

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