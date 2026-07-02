En attendant l’Égypte et l’Algérie… Cinq affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde sont désormais connues

Les places pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 vont bientôt toutes être attribuées à l’issue de la quatrième journée du deuxième tour (les 32es de finale).

Dix équipes sont déjà qualifiées

Dix équipes sont d’ores et déjà qualifiées : le Canada, le Brésil, le Paraguay, le Maroc, la Norvège, la France, le Mexique, l’Angleterre, la Belgique et les États-Unis.

Le Canada a été le premier à valider son billet en battant l’Afrique du Sud 1-0, tandis que le Brésil a dominé le Japon 2-1 et que le Paraguay a créé la sensation en éliminant l’Allemagne 4-3 aux tirs au but.

Le Maroc a également brillé en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), tandis que la Norvège a dominé la Côte d’Ivoire 2-1, la France a écrasé la Suède 3-0 et le Mexique a battu l’Équateur 2-0.

L’Angleterre a renversé la vapeur pour battre la République démocratique du Congo 2-1 après avoir concédé l’ouverture du score, tandis que la Belgique, menée 2-0 par le Sénégal, a finalement signé un come-back retentissant (3-2). Enfin, les États-Unis, nation hôte, ont validé leur billet en dominant la Bosnie-Herzégovine 2-0.

Côté arabe, le Maroc est pour l’instant le seul représentant en huitièmes, en attendant d’éventuelles qualifications de l’Égypte et de l’Algérie.

Parmi ces dix qualifiés, on dénombre quatre formations européennes (France, Norvège, Angleterre, Belgique), trois sélections nord-américaines (Canada, Mexique, États-Unis), deux équipes latino-américaines (Brésil, Paraguay) et le Maroc, unique représentant africain.

Cinq affiches sont d’ores et déjà connues

Cinq affiches des huitièmes de finale sont d’ores et déjà confirmées, selon le programme officiel (heure de La Mecque) :

Samedi 4 juillet

Canada - Maroc (20 h).

Dimanche 5 juillet

Paraguay - France (00h00).

Brésil - Norvège (23h00).

Lundi 6 juillet

Mexique – Angleterre (3 h).

Mardi 7 juillet

États-Unis – Belgique (3h00).

Six places restent à attribuer.

Les 32^(es) de finale se poursuivront jeudi, vendredi et samedi afin de désigner les six dernières équipes qualifiées pour le tableau final à 16.

Programme des six rencontres à venir :

Jeudi 2 juillet

Espagne – Autriche (22h).

Vendredi 3 juillet

Portugal – Croatie (2 h).

Suisse – Algérie (6 h).

Australie – Égypte (21 h).

Samedi 4 juillet

Argentine – Cap-Vert (1 h).

Colombie – Ghana (4 h 30).