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Ce n'était pas un simple transfert ordinaire. Lorsque Mohamed Salah est arrivé à Trabzon, tout a changé dans la ville, entre tourisme, économie et notoriété mondiale, sans oublier une question qui revient sans cesse en Angleterre : « Comment avez-vous réussi à recruter Mo ? »

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Le président de Trabzonspor et de la Fondation de l'Union des clubs turcs, Ertuğrul Doğan, a tenu des propos importants au sujet du transfert de la star de l'équipe, Mohamed Salah, lors d'une émission en direct sur la chaîne TRT Spor.

Doğan a expliqué que l'arrivée de Salah à Trabzon avait eu un apport considérable, non seulement sur le plan sportif, mais aussi pour le développement du tourisme et de l'économie de la ville.

Doğan, qui s'est exprimé sur de nombreux sujets, notamment la structure économique du football turc et les stratégies marketing des clubs, a fait une mention particulière du transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor : « En Angleterre, on se demande comment nous avons réussi à recruter Salah. »

Doğan a souligné l'importance de la présence de stars internationales dans le football turc, en termes de notoriété internationale et de droits de diffusion : « Les stratégies marketing sont déterminantes. Personne ne doit douter que ce chiffre puisse atteindre ce niveau. »

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Il a ajouté : « Galatasaray attire de nombreuses grandes stars, tout comme Beşiktaş et Fenerbahçe. Trabzonspor a recruté Salah. En Angleterre, les gens se demandent comment nous avons réussi à faire venir Mohamed Salah. Les matchs sont diffusés dans 50 pays. Tout cela ne contribue-t-il pas à la prospérité de la ville ? »

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Le président de Trabzonspor a également déclaré, selon le site turc 61saat : « Salah a grandement contribué au tourisme de Trabzon. »

Doğan a indiqué que le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor avait eu un impact considérable sur la ville, mettant en avant la contribution de la star à la promotion de Trabzon et de son tourisme.

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Doğan a poursuivi : « Le transfert d'Osimhen à Galatasaray est une opération très importante, et nous devons les féliciter, ce que nous avons fait. Vlahović est arrivé. Fenerbahçe compte aussi de grandes stars. »

Et d'ajouter : « L'arrivée de Salah à Trabzonspor a grandement contribué à dynamiser la ville et son secteur touristique. Plus le champ des opportunités s'élargit, plus les choses s'améliorent. Le problème est économique, et la solution passe par le dialogue. »

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Doğan a insisté sur la nécessité pour les clubs d'unir leurs efforts et de dialoguer afin de résoudre les difficultés économiques auxquelles fait face le football turc, assurant que l'arrivée de stars internationales en Süper Lig aurait un effet positif sur l'économie du football.

Pour le président de Trabzonspor, le transfert de Salah n'a pas été un simple renfort sportif pour l'équipe, mais un projet global pour toute la ville. La star égyptienne a attiré les regards du monde entier et a ouvert la voie à de nouveaux supporters, qui ont pu découvrir Trabzon, s'y rendre et s'imprégner de sa culture.

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Doğan estime que le football turc a besoin de ce type de transferts d'envergure, non seulement pour la compétition sur le terrain, mais aussi pour accroître la valeur du championnat, augmenter les droits de diffusion et attirer investisseurs et touristes.

Doğan a également évoqué la nécessité pour les clubs turcs de coopérer entre eux plutôt que de se livrer une concurrence négative, car la réussite d'un club dans le recrutement d'une star internationale rejaillit positivement sur l'ensemble du championnat et sur l'économie turque en général.