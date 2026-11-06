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San Jose Earthquakes v Atlanta United FCGetty Images
Oliver Maywurm
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« En Allemagne, j’ai dû endurer beaucoup de merde » : un ancien grand espoir de l’équipe d’Allemagne livre des confidences choquantes sur les moments difficiles qu’il a traversés

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L’ancien international allemand Timo Werner s’est confié sans détour sur les périodes très difficiles qu’il a traversées au cours de sa carrière.

« J’ai vécu beaucoup de merde dans ma carrière. En Allemagne aussi, j’ai dû traverser beaucoup de merde. Il y a eu des moments où j’étais chez moi, vraiment au plus bas », a confié Werner, qui a quitté le RB Leipzig pour les San Jose Earthquakes, en MLS, au début de l’année, dans le podcast The Late Run.

Une simulation lors d’un match de Bundesliga entre Leipzig et le FC Schalke 04, en décembre 2016, l’a particulièrement poursuivi pendant des années : les supporters adverses en ont ensuite régulièrement fait la cible de chants injurieux et d’attaques. « En Allemagne, j’en ai beaucoup bavé parce que j’ai simulé une fois. Après ça, ils m’ont poursuivi pendant des années là-bas », a expliqué l’attaquant.

Timo Werner évoque les chants injurieux en Allemagne : « C’est quoi, ce bordel ? »

Ces situations ont été si éprouvantes qu’il a fini par se demander : « C’est quoi, ce bordel ? Quel que soit le stade où je vais, je me fais huer partout. Ils chantaient des chansons sur moi, inventaient constamment toutes sortes de choses. C’était vraiment dur. » Il ne pouvait plus se rendre tranquillement dans aucune ville allemande. Werner a souligné qu’il était aujourd’hui très fier de la façon dont il avait surmonté tout cela.

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Né à Stuttgart, il a longtemps été considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’attaque de l’équipe d’Allemagne. Longtemps premier choix au poste de numéro 9, il était notamment titulaire à la pointe de l’attaque lors de la décevante Coupe du monde 2018. En 2020, le FC Chelsea avait déboursé 53 millions d’euros pour le recruter. Dès sa première saison en Angleterre, il a remporté la Ligue des champions avec les Blues.

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Werner estime toutefois que les choses se sont passées de manière « similaire » pour lui à Chelsea et en Allemagne. « Là-bas, j’ai raté quelques occasions et, après ça, ils m’ont pris pour cible », s’est-il souvenu de son passage à Stamford Bridge. En 2022, il a quitté les Blues pour revenir à Leipzig et a d’abord conservé sa place en équipe nationale. Depuis juin 2023, il n’a toutefois plus été convoqué en sélection allemande. Le dernier de ses 57 matches internationaux remonte à mars 2023.

Timo Werner avait fini par être complètement écarté au RB Leipzig

À Leipzig, la situation n’a cessé de se dégrader. Même un prêt d’un an et demi à Tottenham Hotspur n’a pas permis de relancer la carrière de Werner. Comme il ne jouait ensuite pratiquement plus aucun rôle au RB Leipzig, il a quitté le football européen en janvier pour rejoindre San Jose.

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Le joueur de 30 ans y a signé jusqu’à l’été 2028 et a retrouvé un rôle important sur le terrain. En 22 apparitions à ce jour avec les San Jose Earthquakes, Werner a inscrit six buts et délivré sept passes décisives. Troisième de la conférence Ouest, San Jose est déjà qualifié pour les playoffs de la MLS.

Écrit parOliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.

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