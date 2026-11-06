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L’ancien international allemand Timo Werner s’est confié sans détour sur les périodes très difficiles qu’il a traversées au cours de sa carrière.

« J’ai vécu beaucoup de merde dans ma carrière. En Allemagne aussi, j’ai dû traverser beaucoup de merde. Il y a eu des moments où j’étais chez moi, vraiment au plus bas », a confié Werner, qui a quitté le RB Leipzig pour les San Jose Earthquakes, en MLS, au début de l’année, dans le podcast The Late Run.

Une simulation lors d’un match de Bundesliga entre Leipzig et le FC Schalke 04, en décembre 2016, l’a particulièrement poursuivi pendant des années : les supporters adverses en ont ensuite régulièrement fait la cible de chants injurieux et d’attaques. « En Allemagne, j’en ai beaucoup bavé parce que j’ai simulé une fois. Après ça, ils m’ont poursuivi pendant des années là-bas », a expliqué l’attaquant.

Timo Werner évoque les chants injurieux en Allemagne : « C’est quoi, ce bordel ? »

Ces situations ont été si éprouvantes qu’il a fini par se demander : « C’est quoi, ce bordel ? Quel que soit le stade où je vais, je me fais huer partout. Ils chantaient des chansons sur moi, inventaient constamment toutes sortes de choses. C’était vraiment dur. » Il ne pouvait plus se rendre tranquillement dans aucune ville allemande. Werner a souligné qu’il était aujourd’hui très fier de la façon dont il avait surmonté tout cela.

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Né à Stuttgart, il a longtemps été considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’attaque de l’équipe d’Allemagne. Longtemps premier choix au poste de numéro 9, il était notamment titulaire à la pointe de l’attaque lors de la décevante Coupe du monde 2018. En 2020, le FC Chelsea avait déboursé 53 millions d’euros pour le recruter. Dès sa première saison en Angleterre, il a remporté la Ligue des champions avec les Blues.

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Werner estime toutefois que les choses se sont passées de manière « similaire » pour lui à Chelsea et en Allemagne. « Là-bas, j’ai raté quelques occasions et, après ça, ils m’ont pris pour cible », s’est-il souvenu de son passage à Stamford Bridge. En 2022, il a quitté les Blues pour revenir à Leipzig et a d’abord conservé sa place en équipe nationale. Depuis juin 2023, il n’a toutefois plus été convoqué en sélection allemande. Le dernier de ses 57 matches internationaux remonte à mars 2023.

Timo Werner avait fini par être complètement écarté au RB Leipzig

À Leipzig, la situation n’a cessé de se dégrader. Même un prêt d’un an et demi à Tottenham Hotspur n’a pas permis de relancer la carrière de Werner. Comme il ne jouait ensuite pratiquement plus aucun rôle au RB Leipzig, il a quitté le football européen en janvier pour rejoindre San Jose.

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Le joueur de 30 ans y a signé jusqu’à l’été 2028 et a retrouvé un rôle important sur le terrain. En 22 apparitions à ce jour avec les San Jose Earthquakes, Werner a inscrit six buts et délivré sept passes décisives. Troisième de la conférence Ouest, San Jose est déjà qualifié pour les playoffs de la MLS.