Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone a tranché sur l'avenir de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim et écarte l'idée d'un départ lors du prochain mercato d'hiver, que ce soit sous forme de prêt ou de vente, malgré son faible temps de jeu avec l'équipe première depuis le début de la saison.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « Marca », la direction sportive du FC Barcelone n'envisage pas de se séparer du joueur, et Hamza Abdelkarim lui-même ne souhaite pas quitter le club, après avoir été recruté par le club catalan à la fin de la saison dernière.

Le FC Barcelone avait recruté Hamza Abdelkarim avant la fin de la saison dernière. Après six mois passés en prêt au sein de l'équipe réserve, et une convocation pour disputer la Coupe du monde avec la sélection égyptienne, le club a décidé d'activer l'option d'achat convenue avec Al Ahly, pour un montant de 1,5 million d'euros.

Cette décision s'inscrit dans la volonté de la direction sportive de s'assurer l'avenir d'un joueur doté d'un fort potentiel de progression dans les années à venir.

L'attaquant égyptien a effectué la préparation estivale avec l'équipe première et, bien qu'il porte un numéro de l'équipe réserve, il est désormais pleinement intégré aux entraînements et à la vie du groupe professionnel.

Publicité Publicité

Son rôle en équipe première est toutefois resté très limité lors des premiers mois de compétition : il n'a joué que 12 minutes réparties sur deux matchs, avec 4 minutes face au Rayo Vallecano et 8 minutes contre Getafe.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL

Un temps de jeu limité

Hamza Abdelkarim a également disputé un match de Primera Federación avec l'équipe réserve, au cours duquel il a démontré sa qualité en inscrivant l'un des deux buts de son équipe.

Malgré cette bonne prestation, cela ne lui a pas permis d'obtenir davantage de temps de jeu avec l'équipe de Hans Flick.

Publicité

Un prêt lors du prochain mercato d'hiver faisait partie des options sur la table, mais cette hypothèse ne se concrétisera pas, puisque ni le club ni le joueur n'envisagent une séparation en janvier prochain.

Attendre sa chance

La direction sportive souhaite que l'attaquant égyptien reste intégré au groupe de l'équipe première, estimant que sa progression passe par un travail quotidien sous les ordres de Hans Flick, afin d'acquérir de l'expérience et d'attendre le bon moment pour obtenir du temps de jeu.

Publicité

Le joueur pourrait bénéficier de minutes supplémentaires lors de certaines rencontres, notamment les premiers tours de la Coupe du Roi, qui pourraient constituer pour lui une occasion de prouver ses qualités.

S'il ne parvient pas à obtenir sa chance avec l'équipe première, il pourra toujours jouer avec l'équipe réserve, voire avec l'équipe de jeunes en UEFA Youth League.

Publicité

Ni prêt ni vente

L'idée d'un prêt de Hamza Abdelkarim lors du mercato d'hiver est donc totalement écartée, alors que des rumeurs faisaient état il y a quelques semaines d'un intérêt du club italien de Côme.

Dans le même temps, l'attaquant égyptien a de nouveau rejoint sa sélection nationale lors de la trêve internationale actuelle, lui qui suscite de grands espoirs en Égypte.