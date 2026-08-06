Un club brésilien est parvenu à recruter en prêt trois joueurs issus de trois clubs différents de la Saudi Pro League, et ce, en moins de 24 heures.

L'histoire a débuté hier soir, mercredi, lorsque le club d'Al-Nassr a annoncé son accord pour prêter son ailier brésilien Wesley Teixeira au club de Cruzeiro pour une durée d'une saison, sans option d'achat.

Moins de 24 heures plus tard, et en l'espace de six minutes seulement, deux autres clubs saoudiens ont annoncé leur accord pour prêter leurs joueurs au même club brésilien lors de la saison prochaine.

Tout a commencé avec le club de Neom, qui a annoncé, à 21 heures ce jeudi, son accord pour le transfert de son attaquant uruguayen Luciano Rodríguez à Cruzeiro, sous forme de prêt d'une durée d'une saison.

Six minutes seulement plus tard, le club d'Al-Ettifaq a lui aussi annoncé son accord pour prêter son ailier portugais João Costa au même club brésilien, pour une durée d'une saison sportive.

Cruzeiro a ainsi bâti l'intégralité de sa ligne offensive à partir du championnat saoudien, puisque Wesley et Costa évolueront sur les côtés, derrière l'attaquant de pointe Luciano Rodríguez.

À noter que le club de Cruzeiro occupe la septième place lors de la saison en cours du championnat brésilien, avec 30 points en 21 matches, au cours desquels il a signé 8 victoires et 6 nuls, tandis qu'il s'est incliné à 7 reprises.