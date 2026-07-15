Ryan Sharqi, la star de l'équipe de France, a laissé éclater sa colère après la défaite 2-0 contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mardi dernier.

Interrogé après la rencontre sur l’état d’esprit de Lucas Deny, l’arrière gauche des Bleus, à la mi-temps, Ryan Sharqi a répondu avec agacement : « Que pensez-vous que je vais vous dire ? Qu’il pleurait et qu’on lui a donné un coup de tête ? Non. Ce sont des choses qui arrivent pendant un match, c’est ça le football. »

Dini avait précédemment commis une faute sur Lamine Yamal, star espagnole, entraînant un penalty transformé par le Matador pour l’ouverture du score et le contrôle ultérieur de la rencontre.

Interrogé par la chaîne « RMC Sport », il a ajouté : « Il faut le soutenir, le garder dans le groupe. À la mi-temps, on était tous ensemble, on a continué à se serrer les coudes. »

Il a conclu : « Nous savions que le deuxième but serait décisif : dans un match comme celui-ci, à 1-1, défendre est très difficile, mais à 2-0, tout change. La déception est immense. »

Entré en jeu à la 72^e minute alors que le score était déjà de 2-0, Shariki a dû répondre, non sans ironie, à un journaliste qui lui demandait s’il aurait préféré être aligné plus tôt : « Qu’en pensez-vous ? »

Dans ses déclarations, Sharqi a admis : « C’est une très grande déception… parce qu’aujourd’hui, nous avons perdu contre nous-mêmes. Nous n’avons pas perdu contre l’arbitre, ni contre l’Espagne, mais contre nous-mêmes. »

Il conclut : « Nous étions une équipe redoutable. La seule formation capable de nous éliminer, c’est nous-mêmes. Et c’est ce qui s’est produit aujourd’hui. Nous avons été dominés sur le plan technique, tactique et dans les duels. C’est une immense déception. »



