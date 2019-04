Emre Can : "S'entraîner avec la Juventus est plus dur qu'avec Liverpool"

Le milieu de terrain de la Juventus a évoqué les différences entre le club italien et Liverpool. Il est revenu sur son départ du Bayern Munich.

Arrivé à la l'été dernier, libre de tout contrat après quatre saisons sous les couleurs de , Emre Can espère remporter la Ligue des champions avec le club italien cette saison. L'international allemand fait face à une rude concurrence au milieu de terrain chez les Bianconeri mais parvient tout de même à jouer régulièrement malgré la présence de Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira ou Rodrigo Bentancur.

Dans un entretien accordé à DAZN et Goal, Emre Can a évoqué la principale différence entre Liverpool et la Juventus, l'intensité des entraînements : "Je me suis déjà plaint à Jürgen Klopp du dur entraînement à Liverpool ! Mais l'entraînement ici à la Juventus est un peu plus difficile. Nous devons courir encore plus, faire plus de musculation. Ce fut un grand défi pour moi au début. Mais maintenant, mon corps s'y est habitué".

Can fan d'Allegri

"Klopp était déçu. Il voulait que je reste à Liverpool, mais il a accepté ma décision. Il savait également que ce n'était pas une décision contre lui ou contre Liverpool, mais un nouveau défi à la Juventus. J'ai passé un séjour merveilleux et inoubliable à Liverpool et je serai toujours reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont soutenu là-bas. Je suis toujours en contact avec Jürgen Klopp", a ajouté l'Allemand.

Le milieu de terrain de la Juventus a analysé sa relation avec Massimiliano Allegri : "Allegri est un cerveau tactique. Il nous ajuste différemment avant chaque match, essayant constamment de nouvelles variantes. Nous devons attaquer et défendre différemment à chaque match. Pour lui, chaque petit détail est important. En tant que personne, Allegri est génial, très drôle. Beaucoup de gens de l’extérieur ne le pensent pas, car il a toujours l’air sérieux dans la zone des entraîneurs, mais il plaisante souvent et rit beaucoup - même si, honnêtement, je le comprends à peine, car il vient de Toscane et parle un dialecte qui est très difficile à comprendre !".

Emre Can est revenu sur sa décision de quitter le Bayern Munich en 2013 : "J'avais toujours un contrat et le club voulait que je reste, mais je ne voyais pas vraiment l'occasion de jouer beaucoup à l'époque. En tant que jeune joueur, il était important d'être sur le terrain aussi souvent que possible. Le m'a offert cette opportunité. En regardant en arrière, ma décision de quitter le a été la meilleure décision pour moi et pour ma carrière".