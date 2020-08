Emre Can, Mandzukic et Douglas Costa se félicitent du départ de Sarri

Poussés vers la sortie par Sarri, Emre Can et Mario Mandzukic ont aimé le post Instagram du club annonçant le départ de l'entraîneur.

​Suite à l'élimination de la Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais, la Turin n'a pas perdu de temps pour prendre une décision. Moins de 24h après la déroute, Maurizio Sarri a été démis de ses fonctions, seulement un an après son arrivée dans le Piémont. Une annonce qui a le mérite de faire plaisir à d'anciens joueurs de la Vieille Dame pas vraiment partis en bons termes avec le technicien italien. C'est le cas notamment d'Emre Can.Aujourd'hui au Borussia Dormtmund, le milieu de terrain allemand ne faisait pas partie des plans de Sarri qui ne l'avait utlisé qu'au compte-gouttes (8 matches), de quoi le pousser à retourner en .

Mais le champion du monde 2014 ne semble pas être le seul à avoir un dent contre Sarri et à avoir "liké" le post Instagram de la Juventus. Mario Mandzukic, plus en odeur de sainteté dans le Piémont et obligé de partir en janvier dernier, a lui aussi pris la nouvelle avec le sourire. Qu'on se le dise, cette seule année de Maurizio Sarri à la Juventus Turin n'aura pas laissé que de bons souvenirs.