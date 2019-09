Emre Can furieux contre la Juventus après avoir été exclu de la liste pour la Ligue des champions

L'international allemand n'a pas caché sa frustration après avoir été écarté de la liste de la Vieille Dame pour la C1 en compagnie de Mandzukic.

La a annoncé mardi sa liste des joueurs inscrits pour la phase de groupes de la . Deux noms essentiels manquaient à l'appel : Emre Can et Mario Mandzukic. L'international allemand était déçu de cette décision qui va l'empêcher de jouer les matches européens de la première partie de la saison 2019-2020.

"Sarri n’a pas été sincère avec moi"

Pour son manque de transparence, Maurizio Sarri est dans le viseur du milieu de terrain. "L’entraîneur n’a pas été sincère avec moi. Si j'avais su auparavant, je n'aurais plus joué à la Juve. Je vais maintenant tirer mes conclusions et en parler à mon entourage et à mon agent", a-t-il indiqué à des journalistes allemands, alors qu'il est en sélection avec la Mannschaft.

Furia #EmreCan dal ritiro della Germania: “Il mister non è stato sincero con me. Se l’avessi saputo prima, non avrei più giocato nella Juve. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò con la società e il mio agente”. @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 4, 2019

Sur Sport 1, l'ancien joueur de avait déjà exprimé sa sincère frustration. "Je ne peux pas donner d'explication, j'ai reçu un appel d'un membre du staff qui n'a même pas duré 60 secondes. C'est une profonde déception, je dois jouer en Ligue des champions."

Un temps annoncé pour un départ au dans le cadre d'un échange avec Ivan Rakitic, Emre Can est finalement resté à la Vieille Dame après la fin du mercato. Cette non-participation à la C1 pourrait l'inciter à quitter le club turinois dès cet hiver.