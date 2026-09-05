Vêtu du maillot numéro 6 dans le dos, Marc Casadó a disputé samedi soir ses grands débuts avec le Deportivo La Corogne, lors de la quatrième journée de la Liga, face à Villarreal.

Casadó, qui évolue en prêt en provenance du Barça, est entré en jeu à la 66e minute dans un match qui s'est achevé sur une victoire à l'arraché de son nouveau club, sur le score de 3-2.

Le journal Sport a rapporté que Casadó a foulé la pelouse du stade de La Céramique alors que le score était de 1-1 et que Villarreal était totalement porté vers l'attaque.

Casadó s'est positionné dans le double pivot aux côtés d'Amatucci. Il a été juste dans ses interventions avec le ballon, appliqué comme à son habitude dans les efforts défensifs, et il est même parvenu à repousser une frappe dangereuse, sans commettre la moindre erreur.

Les débuts de Casadó sont intervenus lors d'une soirée marquée par une véritable folie : Adama Traoré, poursuivi par la malchance, a inscrit un but contre son camp après une tentative de dégagement de la tête, permettant à Villarreal de mener 2-1.

Mais le Marocain Zakaria Eddahchouri a égalisé pour les visiteurs à la 79e minute, sur une passe décisive du Gabonais Aubameyang, qui a lui-même inscrit le but de la victoire du Deportivo La Corogne à la 88e minute.

Le Deportivo La Corogne porte ainsi son total à 8 points et occupe la quatrième place, tandis que Villarreal reste bloqué à deux points, à la 16e position.

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