La troisième journée du Championnat Joy de l'Élite a été marquée par la performance de plusieurs joueurs, qui ont réussi à laisser une empreinte manifeste avec leur club et à contribuer à des résultats importants, que ce soit en inscrivant des buts ou en faisant la différence lors des grandes rencontres.

Abdulaziz Al-Fawaz, joueur d'Al-Fateh, arrive en tête de la liste des meilleures stars de la journée, après avoir conduit son équipe à réaliser l'une des principales surprises de la semaine, tandis que plusieurs autres joueurs se sont distingués, à leur tête Amadou Diang, Louai Al-Muhaimid, Ammar Al-Ghamdi et Abdullah Al-Ajian.

1. Abdulaziz Al-Fawaz, la star de la journée

Abdulaziz Al-Fawaz a mérité de figurer en tête de la liste des meilleurs joueurs de la troisième journée, après avoir inscrit un doublé qui a mené Al-Fateh à une précieuse victoire sur Al-Nassr sur le score de 2-1.

L'importance de son doublé ne tient pas seulement au nombre de buts, mais au fait qu'il ait été inscrit face à Al-Nassr, l'un des clubs les plus forts du Championnat Joy de l'Élite, offrant à son équipe trois points précieux et faisant de lui l'auteur de la plus marquante des empreintes individuelles de la journée.

2. Amadou Diang, un nouveau doublé

Amadou Diang, joueur d'Al-Hazem, arrive en deuxième position après avoir inscrit deux buts lors de la victoire de son équipe sur Al-Feiha sur le score de 3-1.

Le doublé de Diang a directement contribué à offrir à Al-Hazem sa première victoire de la saison, après que le tenant du titre a débuté son parcours par une défaite face à Al-Jabalain, avant son absence lors de la deuxième journée en raison du report de son match contre Al-Watan.

À lire également : Championnat Joy de l'Élite : triple choc et Al-Hazem retrouve son éclat lors d'une journée de surprises

3. Louai Al-Muhaimid, une empreinte face à Al-Hilal

Louai Al-Muhaimid, joueur d'Al-Taawoun, s'est distingué après avoir inscrit un but dans les filets d'Al-Hilal, contribuant à mener son équipe à une victoire importante sur le score de 2-1.

Le but d'Al-Muhaimid est intervenu lors d'une rencontre disputée face à l'un des principaux clubs du championnat, ce qui vaut au joueur une place parmi les meilleures stars de la troisième journée.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums « Kooora »

4. Ammar Al-Ghamdi, il continue de marquer

Ammar Al-Ghamdi a poursuivi sa belle forme avec Al-Ittihad, après avoir marqué pour le deuxième match consécutif, lors de la large victoire sur Al-Wehda sur le score de 4-1.

Avec ce but, Al-Ghamdi confirme sa forte présence offensive en ce début de saison, après avoir réussi à faire trembler les filets lors de deux journées consécutives.

5. Abdullah Al-Ajian, un retour aux filets

Abdullah Al-Ajian, joueur d'Al-Kholood, clôture la liste des cinq meilleures stars de la troisième journée, après avoir renoué avec les buts en inscrivant son premier de la saison face à Al-Orobah.

Al-Ajian a contribué avec son but à la victoire d'Al-Kholood sur un score de trois buts à zéro, faisant de son équipe la seule de la troisième journée à avoir réussi à conserver ses filets inviolés.