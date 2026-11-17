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Emmanuel Petit a pris la défense du meneur de jeu de Manchester City Rayan Cherki après les récentes critiques visant ses performances avec la France. Le champion du monde se demande pourquoi le joueur de 23 ans est sans cesse pris pour cible malgré son apport offensif sous la direction de Zinedine Zidane.

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Petit défend Cherki face aux critiques

Cherki se retrouve au cœur d’un vif débat autour de ses récentes performances avec la France . Le joueur de 23 ans fait l’objet de vives critiques de la part de ceux qui jugent son apport au jeu collectif beaucoup trop neutre. Petit rejette toutefois fermement ces reproches. Le champion du monde 1998 a pris la parole pour apporter tout son soutien au talentueux meneur de jeu.

Malgré ses 20 sélections en équipe première et ses trois buts pour son pays, Cherki semble toujours diviser les supporters. Petit estime que le jeune milieu est injustement soumis à des critiques bien plus sévères que ses coéquipiers en sélection.

Critiqué depuis le début de sa carrière

Sur RMC, Petit a exprimé son exaspération face aux critiques incessantes visant le joueur de City. L’ancien milieu de terrain s’est interrogé sur les reproches tactiques précisément adressés au jeune joueur.

« Cela fait un moment que j’entends les critiques incessantes adressées à Cherki, a déclaré Petit. J’ai l’impression qu’il fait face au même type de critiques depuis le tout début de sa carrière. Qu’est-ce qu’on lui reproche exactement ? Cherki reçoit souvent le ballon dos au but, il doit donc trouver un moyen de gérer cette situation. Il reçoit le ballon dos au but, il doit donc se débrouiller tout seul. »

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Seul Olise fait mieux

Les statistiques donnent du poids à l’argument de Petit. Cherki est actuellement le deuxième joueur le plus décisif de l’ère Zinedine Zidane en équipe de France. Seul Michael Olise affiche un meilleur rendement offensif sous la direction du légendaire entraîneur français. Petit n’a pas manqué de rappeler ce fait à ceux qui critiquent Cherki.

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« Malgré tout, il est le deuxième joueur le plus efficace de l’ère Zidane, derrière Olise seulement », a souligné Petit.

D’autres joueurs pointés du doigt

Plutôt que de se focaliser sur Cherki, Petit estime que d’autres joueurs de premier plan devraient assumer davantage de responsabilités lorsque la France est en difficulté. Il a notamment reproché à plusieurs joueurs clés de ne pas accomplir leurs tâches défensives élémentaires.

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« Je n’ai pas vu [Adrien] Rabiot ou [Lucas] Da Cunha récupérer le ballon, ni les défenseurs gagner leurs duels dans leur zone, a expliqué Petit. Je n’ai pas vu Olise et Mbappe se replier lors des transitions défensives. Il y a beaucoup de joueurs à critiquer avant Cherki. »