Emmanuel Macron souhaite l'organisation d'un match amical France-Algérie

En déplacement à Alger, le président Emmanuel Macron a appelé à l'organisation d'un match amical entre la France et l'Algérie.

Actuellement en voyage officiel en Algérie, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est prononcé pour l'organisation d'un match amical entre l'équipe de France et son homologue algérienne.

« Ce serait une bonne chose pour conjurer le passé. Le sport doit réconcilier. On va en parler avec évidemment le président (Abdelmadjid Tebboune) et ses équipes, ce n'est pas à moi de me prononcer, et puis ça déprendra aussi du hasard des compétitions à venir. La culture [...] et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble. Alors parfois on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement », a déclaré le président de la République.

La France et l'Algérie ne se sont affrontées qu'une fois, le 6 octobre 2001 et le match avait été interrompu à la 76e minute après l'envahissement du terrain par des supporters algériens.

Ancienne colonie française, l'Algérie a acquis son indépendance après une guerre qui a fait des milliers de morts et les relations entre les deux pays ont souvent compliquées sur le plan politique par la suite.

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, appelle d'ailleurs depuis de nombreuses années à refaire un match amical entre les deux équipes.

« J'ai toujours envie de le faire, mais c'est la politique qui m'empêche de le faire. Je souhaite aller là-bas. Jouer le match ici, on peut le faire, ils viendraient. Mais j'aimerais bien aller là-bas parce que ça fait quand même cinquante ans... C'est le seul pays du monde qu'on ne peut pas rencontrer. J'ai reçu Gianni Infantino hier ou avant-hier, on en a reparlé, on ira peut-être là-bas ensemble un de ces jours, pour voir plutôt le côté politique et sécurité. Mais oui, j'aimerais bien faire ce match », avait-il confié à So Foot en 2021.