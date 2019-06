Emmanuel Macron : "Les sifflets contre la Marseillaise sont inacceptables"

Le président de la République n'a pas du tout aimé les sifflets dans le stade de Konya lors d' l'hymne français.

Emmanuel Macron n'était pas présent samedi à Konya. Mais, il n'a rien raté du match de l'Equipe de et surtout pas les sifflets du public turc à l'encontre de la Marseillaise. Des sifflets et des huées et qui ont été assez forts pour que le président de la République en soit scandalisé.

"Le président de la République s'est ému que l'hymne français ait été sifflé en (samedi) soir. Il a trouvé cela inacceptable", a indiqué l'Élysée à l'AFP, précisant que le chef de l'État l'avait « fait savoir » à Noël Le Graët, le président de la FFF.

Pour rappel, les Bleus ont perdu ce match face aux Turcs (0-2), signant aussi l'une de leurs pires performances sous l'ère Didier Deschamps.